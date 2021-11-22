BTS打敗泰勒絲、亞莉安娜 成全美音樂獎最大贏家

BTS是今年全美音樂獎最大贏家之一，上台致詞時感謝歌迷。（路透）

由樂迷投票選出的「全美音樂獎」，本屆由「過江龍」防彈少年團（BTS ）打敗美國 自家的兩位樂壇小天后泰勒絲（Taylor Swift）、亞莉安娜（Ariana Grande），奪下「年度藝人」大獎，隊長RM以英文發表感言，認為此獎意義非凡，該團將透過音樂演出把正能量散播給所有人，感謝廣大粉絲ARMY的支持，沒有他們都不可能做得到這些。BTS另拿下「最喜愛的流行組合或團體」講，夯歌「Butter」也抱走「最愛流行曲」大獎，連中3元，和蜜桃貓朵佳（Doja Cat）、Megan Thee Stallion並列最大贏家。

酷玩與BTS兩大天團在全美音樂獎頒獎典禮上合作表演。（路透）

BTS曾在4年前受邀在全美音樂獎頒獎典禮表演，今年不但是最大贏家之一，也和超級天團「酷玩」一起合作演出「My Universe」可謂出盡風頭。

而泰勒絲今年再度刷新自己在全美音樂獎史上「獲獎最多」的風光紀錄，卻沒有到現場，只透過影片感謝樂迷，稱這是無上的榮耀，她和好友紅髮艾德（Ed Sheeran）分別奪得最喜愛流行女、男歌手大獎。本屆典禮除了BTS的表演之外，珍妮佛洛佩茲 （Jennifer Lopez）等大牌也獻上勁歌熱舞，氣氛相當熱烈。