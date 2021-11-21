女神卡卡讚亞當崔佛：和我一樣是怪胎

女神卡卡工作忙碌，感情生活也沒忘了經營。（取材自Instagram）

美國女星女神卡卡 （Lady Gaga）自從歌而優則演、將腳步踏向大銀幕之後，事業更加多元化，也為她的藝壇行情大家分，雖然工作變得更忙碌，她卻沒有忘記經營感情生活，情路發展也備受各方關注。

之前她主演「一個巨星的誕生」（A Star Is Born）和導演兼男主角布萊德利庫柏(Bradley Cooper)被傳假戲真作，甚至兩人後來都各自與另一半分手，卻沒有如外界期待的真湊成一對，她近日忙於宣傳新片「Gucci：豪門謀殺案」（House of Gucci），倒是親自在社群網站 上誇讚了片中演她老公的亞當崔佛（Adam Driver），也祝亞當38歲生日快樂。

「Gucci：豪門謀殺案」中，女神卡卡扮演的心機貴婦最終被懷疑是謀殺丈夫亞當的幕後真兇，雖然銀幕上是對怨偶，私下女神卡卡和亞當處得不差，她很開心寫道：「我是個幸運的女演員，因為能從你身上學習，而且每一天和你一起主演，我向你所有影迷歡呼，我知道他們為什麼喜歡你了，因為你是最棒的。（而且你跟我一樣是怪胎）」看得出彼此的好交情。

女神卡卡目前被視為有厚望入圍 明年奧斯卡影后的強棒之一，亞當雖然入圍的機率沒有一樣被看好，卻被許多影評稱讚是出色的陪襯，讓女神卡卡這朵紅花更綻放光芒。