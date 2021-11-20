好萊塢大片愈拍愈長 兩個多小時成基本款 忍尿力要提升

「蜘蛛人：無家日」片長據稱將有159分鐘，創下此系列最長的紀錄。取材自imdb

好萊塢 大片不只成本、卡司陣容都在別苗頭，近來還愈拍愈長，這1、2個月來包括「沙丘」（Dune）、「007 生死交戰」（No Time to Die）、「最後的決鬥」（The Last Duel）、「永恆族 」（Eternals）都超過兩個半小時，還未上映但已經有片長資料出來的「Gucci：豪門謀殺案」（House of Gucci）、「駭客任務：復活」（The Matrix Resurrections）、「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）、新版「西城故事」（West Side Story）等，也全都超過兩個半小時，或接近兩個半小時，相較之下「魔鬼剋星：未來世」（Ghostbusters: Afterlife）124分鐘片長算是挺短的，但跟最經典的「魔鬼剋星1、2集」相比，前兩集分別是105、108分鐘，都比「魔鬼剋星：未來世」要簡潔不少。

難道票價變得更貴、內容也要更多，否則觀眾會覺得不划算？以往一大堆經典賣座片的長度都在兩小時左右，現在似乎標準規格拉長到兩小時半，只是觀眾需要忍住不上廁所的時間拉得更久，加上許多影片都喜歡玩「字幕後彩蛋」這一招，要完整欣賞所有精彩畫面，還非得練出比以往更厲害的忍功不可。

在一堆長片的比拚下，「猛毒2：血蜘蛛」（Venom: Let There Be Carnage）不到100分鐘片長顯得獨樹一格，該片在美國 也熱賣破2億美元，顯然觀眾不見得真的非要長片才會買票捧場。