好萊塢大片愈拍愈長 兩個多小時成基本款 忍尿力要提升

「蜘蛛人:無家日」片長據稱將有159分鐘,創下此系列最長的紀錄。取材自imdb

好萊塢 大片不只成本、卡司陣容都在別苗頭,近來還愈拍愈長,這1、2個月來包括「沙丘」(Dune)、「007 生死交戰」(No Time to Die)、「最後的決鬥」(The Last Duel)、「永恆族 」(Eternals)都超過兩個半小時,還未上映但已經有片長資料出來的「Gucci:豪門謀殺案」(House of Gucci)、「駭客任務:復活」(The Matrix Resurrections)、「蜘蛛人:無家日」(Spider-Man: No Way Home)、新版「西城故事」(West Side Story)等,也全都超過兩個半小時,或接近兩個半小時,相較之下「魔鬼剋星:未來世」(Ghostbusters: Afterlife)124分鐘片長算是挺短的,但跟最經典的「魔鬼剋星1、2集」相比,前兩集分別是105、108分鐘,都比「魔鬼剋星:未來世」要簡潔不少。

難道票價變得更貴、內容也要更多,否則觀眾會覺得不划算?以往一大堆經典賣座片的長度都在兩小時左右,現在似乎標準規格拉長到兩小時半,只是觀眾需要忍住不上廁所的時間拉得更久,加上許多影片都喜歡玩「字幕後彩蛋」這一招,要完整欣賞所有精彩畫面,還非得練出比以往更厲害的忍功不可。

在一堆長片的比拚下,「猛毒2:血蜘蛛」(Venom: Let There Be Carnage)不到100分鐘片長顯得獨樹一格,該片在美國 也熱賣破2億美元,顯然觀眾不見得真的非要長片才會買票捧場。