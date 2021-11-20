布裘互搶子女監護權 她以愛為名 反釀更大傷害

安琪莉娜裘莉（左三）經常帶著孩子們出席新片首映。（歐新社資料照片）

影星布萊德彼特 （Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉 （Angelina Jolie）婚變五年多，彼此始終無法在小孩監護權上取得共識，導致離婚遲遲搞不定。今年春天布萊德彼特一度獲得法官判和裘莉取得共同監護，裘莉不甘官司失利，近日時常帶著孩子們出席新片首映或到處旅遊，面對訪問都稱是要確保所有孩子們的幸福。

然而在心理專家眼中，父母離婚、孩子們要能夠有正常的心態發展，就不能過度依賴雙親中的某一方。布萊德彼特爭取父母共同監護是一般合理判定，裘莉卻執意要獨霸小孩、只給他探視權，甚至不惜一切和布萊德彼特一路纏鬥。在外界眼中看來，她是刻意要排除小孩和父親的相處時間，背後沒有多少善意，果然在向來對她不客氣的八卦 刊物國家詢問報，這就成了攻擊她的理由。

最近一期國家詢問報稱裘莉上述行為像是在耀武揚威，讓布萊德彼特很難過，也請到一位心理專家砲轟裘莉：「希望她知道她這麼積極在監護權上對付布萊德彼特，其實在孩子們心中留下不可磨滅的傷痕，她也需要了解，為了自己的報復，就刻意影響所有小孩對抗父親，真的是非常自私。」

換言之，裘莉所為不但沒有如她所說的為孩子好，反而給他們更大傷害，但讓她自己很開心。至於專門打臉八卦的網站則認為，外人畢竟不知道布裘婚變的詳細真相，裘莉會這樣對布萊德彼特，也許有她的道理，不好直接在她身上貼「壞人」標籤。