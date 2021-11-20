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兩頰鬆垮臉變形？阿湯哥新「任務」要帥回來

記者蘇詠智╱綜合報導
湯姆克魯斯在「不可能的任務」系列電影中永遠帥氣有型。(取材自IMDb)
湯姆克魯斯在「不可能的任務」系列電影中永遠帥氣有型。(取材自IMDb)

大家都知道湯姆克魯斯（Tom Cruise）是超級工作狂，全部的生活不是在拍戲就是宣傳，要不就是為下一部戲先訓練。過去一年多，他在新冠肺炎疫情攪局下，仍然咬牙完成「不可能的任務7」(Mission: Impossible 7)拍攝，外界以為他接下來會休息片刻，過一段時間再拍第8集，沒想到他只放自己快一個月的假，就又回到英國「不可能的任務8」出外景，比其他演員都早開工。

之前湯姆克魯斯趁返美休息時，與養子康納在舊金山看棒球賽，被拍到臉整個變形，嚇到粉絲直呼：「真的是他嗎？」而他是否在臉上動過太多手腳以致兩頰和下巴整個鬆垮，也成為整形醫師熱烈討論的焦點。

身處風暴中心，阿湯哥完全懶得理會外界的聲浪，繼續自己的節奏。由於在「不可能的任務8」應劇情需要，他有駕駛雙翼式飛機的畫面，因而他早早就飛到英國一邊訓練，一編趁狀況良好的時候先拍到一些場面。

根據當地狗仔偷拍照看來，湯姆克魯斯的下巴與兩頰，似乎已經逐漸恢復昔日的模樣，在「不可能的任務8」片中，觀眾應該有機會見到和過去一般帥氣的阿湯。

湯姆克魯斯 英國 疫情

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