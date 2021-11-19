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呼聲最高新龐德人選確定沒望？被曝「和製片公司接洽」

記者蘇詠智／綜合報導
伊卓斯艾巴一直是不少粉絲心目中接任下一代007的絕佳人選。（路透資料照片）
伊卓斯艾巴一直是不少粉絲心目中接任下一代007的絕佳人選。（路透資料照片）

丹尼爾克雷格（Daniel Craig）告別詹姆斯龐德（James Bond）的代表作「007 生死交戰」（No Time to Die）歷經新冠肺炎的攪局、比原訂上片日期拖了一年半後，目前終於在全球大多數地區推出，也已累積了破7億美元的票房，有機會風光下片，而在他正式交棒之後，尋找下一任龐德的工作也就沒有再拖延的理由。過去幾年因為演出影集「路德探長」（Luther）以及漫威「雷神索爾」（Thor）系列影片走紅的伊卓斯艾巴（Idris Elba），始終在賭盤行情上名列前茅，雖然是非裔卻不影響廣大粉絲對他接演龐德的支持，甚至因此傳出下一代龐德換非裔演的風聲，他對於這些討論始終沒有給予正面回應。

伊卓斯艾巴曾在「玩命關頭：特別行動」扮演反派。（取材自YouTube）
伊卓斯艾巴曾在「玩命關頭：特別行動」扮演反派。（取材自YouTube）

伊卓斯除了膚色和前六代龐德都不同外，另一個比較決定性的因素是他明年就滿50歲，而下一集的龐德還不太有可能在明年就開拍，他的年紀若要接演實在有些過大，畢竟製片單位不會想找一位只拍一集就交棒的演員。難道伊卓斯就要和007系列影片擦身而過？根據英國八卦刊物「太陽報」的報導，伊卓斯在粉絲間的高呼聲其實製片公司也有聽到，仍然有意願找他合作，不過就是在片中為他打造新的角色，有可能是與龐德作對的大反派，目前還在很初期的洽談階段。

雖然不是演觀眾心目中的正派大英雄，而可能變成007系列的反派，伊卓斯其實也曾在「玩命關頭：特別行動」（Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw）和「星際爭霸戰：浩瀚無垠」（Star Trek Beyond）使壞，扮演反派也很拿手，亦可以增添不少話題，觀眾不妨拭目以待。

龐德 非裔 八卦

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