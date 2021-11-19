湯姆克魯斯帥臉回來了？「不可能任務8」新照曝光

湯姆克魯斯在「不可能的任務」系列中永遠帥氣有型。(取材自IMDb)

大家都知道湯姆克魯斯 （Tom Cruise）是超級工作狂，全部的生活不是在拍戲就是宣傳，要不就是為下一部戲先訓練。過去一年多，他在新冠肺炎疫情 攪局下，仍然咬牙完成「不可能的任務7」拍攝，外界以為他接下來會休息片刻，過一段時間再拍第8集，沒想到他只放自己快一個月的假，就又回到英國 「不可能的任務8」出外景，比其他演員都早開工。

之前湯姆克魯斯趁返美休息時，與養子康納在舊金山看棒球賽，被拍到臉整個變形，嚇到粉絲直呼：「真的是他嗎？」而他是否在臉上動過太多手腳以致兩頰和下巴整個鬆垮，也成為整形醫師熱烈討論的焦點。身處風暴中心，阿湯完全懶得理會外界的聲浪，繼續自己的節奏。

由於在「不可能的任務8」應劇情需要他有駕駛雙翼式飛機的畫面，因而他早早就飛到英國一邊訓練，一編趁狀況良好的時候先拍到一些場面。根據當地狗仔攝影的偷拍照看來，湯姆克魯斯的下巴與兩頰，似乎已經逐漸恢復昔日的模樣，顯然在「不可能的任務8」觀眾應該有機會見到和過去一般帥氣的阿湯。