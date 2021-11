湯姆克魯斯帥臉回來了？「不可能任務8」新照曝光

大家都知道湯姆克魯斯 (Tom Cruise)是超級工作狂,全部的生活不是在拍戲就是宣傳,要不就是為下一部戲先訓練。過去一年多,他在新冠肺炎疫情 攪局下,仍然咬牙完成「不可能的任務7」拍攝,外界以為他接下來會休息片刻,過一段時間再拍第8集,沒想到他只放自己快一個月的假,就又回到英國 「不可能的任務8」出外景,比其他演員都早開工。

之前湯姆克魯斯趁返美休息時,與養子康納在舊金山看棒球賽,被拍到臉整個變形,嚇到粉絲直呼:「真的是他嗎?」而他是否在臉上動過太多手腳以致兩頰和下巴整個鬆垮,也成為整形醫師熱烈討論的焦點。身處風暴中心,阿湯完全懶得理會外界的聲浪,繼續自己的節奏。

由於在「不可能的任務8」應劇情需要他有駕駛雙翼式飛機的畫面,因而他早早就飛到英國一邊訓練,一編趁狀況良好的時候先拍到一些場面。根據當地狗仔攝影的偷拍照看來,湯姆克魯斯的下巴與兩頰,似乎已經逐漸恢復昔日的模樣,顯然在「不可能的任務8」觀眾應該有機會見到和過去一般帥氣的阿湯。

