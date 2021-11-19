我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州盈餘310億 居民又有紓困金可領了

拜登滿意度掉至36% 多數民眾盼共和黨重掌國會

湯姆克魯斯帥臉回來了？「不可能任務8」新照曝光

記者蘇詠智／即時報導
湯姆克魯斯在「不可能的任務」系列中永遠帥氣有型。(取材自IMDb)
湯姆克魯斯在「不可能的任務」系列中永遠帥氣有型。(取材自IMDb)

大家都知道湯姆克魯斯（Tom Cruise）是超級工作狂，全部的生活不是在拍戲就是宣傳，要不就是為下一部戲先訓練。過去一年多，他在新冠肺炎疫情攪局下，仍然咬牙完成「不可能的任務7」拍攝，外界以為他接下來會休息片刻，過一段時間再拍第8集，沒想到他只放自己快一個月的假，就又回到英國「不可能的任務8」出外景，比其他演員都早開工。

之前湯姆克魯斯趁返美休息時，與養子康納在舊金山看棒球賽，被拍到臉整個變形，嚇到粉絲直呼：「真的是他嗎？」而他是否在臉上動過太多手腳以致兩頰和下巴整個鬆垮，也成為整形醫師熱烈討論的焦點。身處風暴中心，阿湯完全懶得理會外界的聲浪，繼續自己的節奏。

由於在「不可能的任務8」應劇情需要他有駕駛雙翼式飛機的畫面，因而他早早就飛到英國一邊訓練，一編趁狀況良好的時候先拍到一些場面。根據當地狗仔攝影的偷拍照看來，湯姆克魯斯的下巴與兩頰，似乎已經逐漸恢復昔日的模樣，顯然在「不可能的任務8」觀眾應該有機會見到和過去一般帥氣的阿湯。

湯姆克魯斯 英國 疫情

上一則

韓版「不能說的秘密」拍攝畫面流出 女主角終於曝光

延伸閱讀

拚全球一哥 威爾史密斯想幹掉湯姆克魯斯

拚全球一哥 威爾史密斯想幹掉湯姆克魯斯
帥回來了沒？湯姆克魯斯懶理整形話題 準備下個任務

帥回來了沒？湯姆克魯斯懶理整形話題 準備下個任務
湯姆克魯斯難掩情傷 海莉艾特沃同處一室好尷尬

湯姆克魯斯難掩情傷 海莉艾特沃同處一室好尷尬
湯姆克魯斯難忍情傷求復合 緋聞女友漫威女星卻怕怕

湯姆克魯斯難忍情傷求復合 緋聞女友漫威女星卻怕怕

熱門新聞

王菲(左)一貫的短髮造型出席。（取材自微博）

王菲全家聚會？李亞鵬湊齊李嫣姊妹 周迅也來了

2021-11-17 02:28
古天樂私生活又被熱議。（取材自Instagram）

古天樂爆祕婚？傳與黃紀瑩育有10歲兒 8個月前已離婚

2021-11-09 02:21
蘇菲亞烏利斯塔在演唱會時當眾灑尿、淋在歌迷頭上，網友直呼噁心。圖／摘自IG

史上最扯...女歌手當眾脫褲灑尿 對準男歌迷「洗臉」

2021-11-14 09:37
張柏芝。圖／摘自微博

張柏芝14歲兒子帥照曝光 側臉激似謝霆鋒

2021-11-17 17:37
王祖賢脂粉未施模樣太清秀。取材自小紅書

54歲王祖賢素顏躺床自拍 公開零濾鏡真面目

2021-11-13 17:41
克里斯伊凡的「美國隊長」，雖曾締造票房與口碑佳績，卻已成為過去，被新人取代。圖／摘自imdb

「美國隊長4」將和前一代很不一樣 反而更接近這位英雄

2021-11-14 12:20

超人氣

更多 >
華裔女學生費城地鐵遭非裔群毆 警：4嫌將被控種族恐嚇

華裔女學生費城地鐵遭非裔群毆 警：4嫌將被控種族恐嚇
前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物

前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物
劉德華秀「20歲女兒」合體照 默契十足搭豪華客機

劉德華秀「20歲女兒」合體照 默契十足搭豪華客機
汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛

汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛
拜登遭爆和賀錦麗嚴重失和 福斯新聞：可能換副手

拜登遭爆和賀錦麗嚴重失和 福斯新聞：可能換副手