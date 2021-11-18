哈利波特電影製播20周年回顧特輯 原作J.K.羅琳恐缺席

《哈利波特》系列小說首度躍上大螢幕的20周年，HBO Max宣布製播回顧特輯，將把整個哈利波特系列8部電影的演員與製作人員聚集在一起，但惹出恐跨爭議的小說原作者J.K.羅琳可能成為例外。路透

今年適逢《哈利波特 》系列小說 首度躍上大螢幕的20周年，HBO Max於16日宣布製播回顧特輯，將把整個哈利波特系列8部電影 的演員與製作人員聚集在一起，但惹出恐跨爭議的小說原作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）可能成為例外。

根據華納媒體（WarnerMedia）的新聞稿，名為《哈利波特20周年：重返霍格華茲》（Harry Potter 20th Anniversary: Return To Hogwarts）的大團圓特別節目將主打丹尼爾．雷德克里夫、魯伯．葛林特與艾瑪．華森等三位主角及第一部電影《哈利波特：神秘的魔法石》導演克里斯．哥倫布（Chris Columbus）。

不過，新聞稿公開的參與者名單中，並沒有提及一手打造出眾多角色的原作者J.K.羅琳。《好萊塢報導者》指出，儘管《哈利波特》系列仍廣受喜愛，J.K.羅琳指跨性別人士應由生理性別定義的一番言論仍引發跨性別社群的反彈。

《好萊塢報導者》指出，跟製播計畫關係密切的消息人士透露，回顧特輯將聚焦於電影的創作與主要角色及製作團隊，J.K.羅琳將出現在檔案影像，不會在特別節目新亮相。《哈利波特20周年：重返霍格華茲》將於2022年1月1日在HBO Max上架。