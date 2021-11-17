拚全球一哥 威爾史密斯想幹掉湯姆克魯斯

威爾史密斯（左）雖然想超越湯姆克魯斯，但其實彼此相處還不錯。（路透資料照片）

好萊塢 巨星威爾史密斯（Will Smith）曾經是全球最紅電影 天王之一，他的心目中卻也有想超越的對手：比他更早走紅的湯姆克魯斯 （Tom Cruise）。

最近威爾推出的回憶錄中，提及他曾很積極想要壓下湯姆克魯斯，以便成為電影界的一哥，為此嚴密審視阿湯的每一次海外宣傳行程，還要求自己比阿湯多花兩個小時來造勢，結果卻發現阿湯根本不像正常人，為了宣傳新片可以耗盡所有時間、力氣，讓他大嘆：「湯姆克魯斯如果不是機器人，就是總共有六個他一起扛宣傳。」

湯姆克魯斯的人生除了工作就是工作，威爾史密斯自嘆弗如：「不管在巴黎、倫敦還是東京，湯姆克魯斯光走紅毯都可以走掉四個半小時，在柏林他更是為每一個來要簽名的觀眾都簽完才結束，在好萊塢，沒有誰的宣傳比他做得更好。」因而威爾很難超越，只好另外想辦法。

好在威爾還有音樂表演的才華，他有時還會舉辦免費的演出，很自豪表示：「湯姆克魯斯做不來，阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）、布魯斯威利（Bruce Willis）、席維斯史特龍（Sylvester Stallone）都沒辦法這樣做。」成為他和其餘好萊塢超級巨星別苗頭的獨門法寶。