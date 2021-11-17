我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中關稅戰讓步？美重新豁免太陽能模組關稅 還可退稅

彭帥在哪裡？大坂直美加入聲援 直嗆審查不OK

攜手丹尼格洛佛 65歲吉勃遜打算自導自演「致命5」

記者蘇詠智／綜合報導
梅爾吉勃遜洽談自導自演「致命武器5」。（路透資料照片）
梅爾吉勃遜洽談自導自演「致命武器5」。（路透資料照片）

英雄已老，卻還是不退休！梅爾吉勃遜（Mel Gibson）透露在洽談自導自演「致命武器5」（Lethal Weapon 5），打算和老搭檔丹尼格洛佛（Danny Glover）再攜手，不過消息一出，網友都感到好奇，兩位年紀加起來140歲的老先生，還具有讓惡人致命的戰鬥力？還是自己會先累垮？

丹尼格洛佛年過70還要再拍動作片。（路透資料照片）
丹尼格洛佛年過70還要再拍動作片。（路透資料照片）

梅爾吉勃遜30多歲時憑著「致命武器」系列影片在美國的熱烈票房登上A咖巨星寶座，前後共主演了4集，然而第4集上映距今也已經超過23年，他都成了白頭髮阿公，要再拍動作戲，應該沒辦法比年輕人更靈活俐落。丹尼格洛佛比他還要年長10歲，身手只怕更為不濟，兩位老先生主演的動作片，該要如何才能火爆刺激，實在令人費解，因此不少網友都建議：「讓這系列走入歷史吧，不要再拍了。」

可是「致命武器5」並非梅爾吉勃遜自己一頭熱，連續執導4集的導演李察唐納（Richard Donner），原本還要再導第5集，直到今年7月初以91歲之齡去世，導演重任必須交給其他人，而曾獲奧斯卡最佳導演獎的梅爾，剛好就是這系列的男主角、對於一切設定都瞭若指掌，似乎也沒有比他更好的接手人選。也有的影迷對於梅爾和丹尼仍具信心，表示若第5集順利殺青、上映，自己還是會再捧場。

導演 美國 退休

上一則

迪麗熱巴深V含苞 辣翻紅毯

下一則

拚全球一哥 威爾史密斯想幹掉湯姆克魯斯

延伸閱讀

史丹福大學 擬擴招25%大學部學生

史丹福大學 擬擴招25%大學部學生
史丹福大學考慮 擴招25%大學部學生

史丹福大學考慮 擴招25%大學部學生
圖輯／氣候大遊行登場 民眾痛批英首相「偽君子」

圖輯／氣候大遊行登場 民眾痛批英首相「偽君子」
60年前阿拉巴馬溺斃少年身分確認 77歲兄痛哭

60年前阿拉巴馬溺斃少年身分確認 77歲兄痛哭

熱門新聞

古天樂私生活又被熱議。（取材自Instagram）

古天樂爆祕婚？傳與黃紀瑩育有10歲兒 8個月前已離婚

2021-11-09 02:21
蘇菲亞烏利斯塔在演唱會時當眾灑尿、淋在歌迷頭上，網友直呼噁心。圖／摘自IG

史上最扯...女歌手當眾脫褲灑尿 對準男歌迷「洗臉」

2021-11-14 09:37
王祖賢脂粉未施模樣太清秀。取材自小紅書

54歲王祖賢素顏躺床自拍 公開零濾鏡真面目

2021-11-13 17:41
席琳狄翁的身體狀態受到各方矚目。（圖：索尼音樂提供）

席琳狄翁驚傳病重「全身癱瘓無法下床」 親姊回應了…

2021-11-09 23:10
克里斯伊凡的「美國隊長」，雖曾締造票房與口碑佳績，卻已成為過去，被新人取代。圖／摘自imdb

「美國隊長4」將和前一代很不一樣 反而更接近這位英雄

2021-11-14 12:20
李政宰(中)遭受美國記者無禮尷尬提問的影片瘋傳。（取材自推特）

遭美記者無禮提問 李政宰高EQ應對獲讚

2021-11-13 15:42

超人氣

更多 >
百萬裝潢被拆成毛胚 工人「走錯門了」女屋主傻眼

百萬裝潢被拆成毛胚 工人「走錯門了」女屋主傻眼
拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧

拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧
吳弭宣誓就任 成為波士頓首位有色人種、女性市長

吳弭宣誓就任 成為波士頓首位有色人種、女性市長
舊金山灣區房市 出現「甜甜圈效應」

舊金山灣區房市 出現「甜甜圈效應」
拜習線上會談後 白宮發布聲明全文看這裡

拜習線上會談後 白宮發布聲明全文看這裡