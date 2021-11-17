攜手丹尼格洛佛 65歲吉勃遜打算自導自演「致命5」

梅爾吉勃遜洽談自導自演「致命武器5」。（路透資料照片）

英雄已老，卻還是不退休 ！梅爾吉勃遜（Mel Gibson）透露在洽談自導自演「致命武器5」（Lethal Weapon 5），打算和老搭檔丹尼格洛佛（Danny Glover）再攜手，不過消息一出，網友都感到好奇，兩位年紀加起來140歲的老先生，還具有讓惡人致命的戰鬥力？還是自己會先累垮？

丹尼格洛佛年過70還要再拍動作片。（路透資料照片）

梅爾吉勃遜30多歲時憑著「致命武器」系列影片在美國 的熱烈票房登上A咖巨星寶座，前後共主演了4集，然而第4集上映距今也已經超過23年，他都成了白頭髮阿公，要再拍動作戲，應該沒辦法比年輕人更靈活俐落。丹尼格洛佛比他還要年長10歲，身手只怕更為不濟，兩位老先生主演的動作片，該要如何才能火爆刺激，實在令人費解，因此不少網友都建議：「讓這系列走入歷史吧，不要再拍了。」

可是「致命武器5」並非梅爾吉勃遜自己一頭熱，連續執導4集的導演 李察唐納（Richard Donner），原本還要再導第5集，直到今年7月初以91歲之齡去世，導演重任必須交給其他人，而曾獲奧斯卡最佳導演獎的梅爾，剛好就是這系列的男主角、對於一切設定都瞭若指掌，似乎也沒有比他更好的接手人選。也有的影迷對於梅爾和丹尼仍具信心，表示若第5集順利殺青、上映，自己還是會再捧場。