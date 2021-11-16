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「蜘蛛人：無家日」預告上線 綠惡魔、蜥蜴人回歸

記者陳建嘉／綜合報導
蜘蛛人這回將遇上前所未見的反派聯盟。（圖：索尼提供）
蜘蛛人這回將遇上前所未見的反派聯盟。（圖：索尼提供）

蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）正式預告今日上線，除了在前導預告中登場的八爪博士外，過去蜘蛛人的經典反派此次也清楚的出現在正式預告中，讓網友們全部嗨翻！預告片尾更重現「蜘蛛人驚奇再起2」（The Amazing Spider-Man 2）女主角從高空中墜落，蜘蛛人奮力拯救的經典畫面，讓影迷大為驚呼。

「綠惡魔」正式回歸「蜘蛛人」系列。（圖：索尼提供）
「綠惡魔」正式回歸「蜘蛛人」系列。（圖：索尼提供）

為提醒大家預告將在今日上線，「蜘蛛人：無家日」演員湯姆霍蘭德（Tom Holland）與千黛亞（Zendaya）還有雅各布貝塔隆（Jacob Batalon）前日也拍了一隻正式預告搶先看的反應影片，三人頻頻驚呼聲讓粉絲看的心癢癢，吊足影迷胃口。

這次正式預告中登場的反派包含了「蜘蛛人」的綠惡魔（Green Goblin）、「蜘蛛人2」的八爪博士（Octavius）、「蜘蛛人3」的沙人（Sandman）、「蜘蛛人：驚奇再起」的蜥蜴人（The Lizard）、以及「蜘蛛人驚奇再起2：電光之戰」的電光人（Electro），其中「綠惡魔」版本較多光是這幾位反派集結與蜘蛛人再次對戰就讓粉絲夠興奮，也更期待「蜘蛛人：無家日」的劇情發展。

傑米福克斯「電光人」正式回歸「蜘蛛人」系列。（圖：索尼提供）
傑米福克斯「電光人」正式回歸「蜘蛛人」系列。（圖：索尼提供）

預告中也可以看見八爪博士並不認識湯姆霍蘭德飾演的彼得帕克（Peter Parker），甚至在看到臉後開始和平的彼此對話，讓人好奇這些反派與蜘蛛人之間的關係。而為了讓這些反派回去自己的宇宙，蜘蛛人也紛紛與他們展開對決，當電光人、沙人和蜥蜴人同時向蜘蛛人躍起的畫面，不禁讓人感到熱血沸騰。

綠惡魔、沙人以及蜥蜴博士共同對抗蜘蛛人。（圖：索尼提供）
綠惡魔、沙人以及蜥蜴博士共同對抗蜘蛛人。（圖：索尼提供）

除此之外，班尼狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）飾演的奇異博士（Dr. Strange）也跟蜘蛛人起了爭執，昔日的盟友甚至大打出手。這次彼得帕克必須克服自己最大的挑戰，除了可能改變他自己的未來，更有可能改變整個多元宇宙的未來。

來源：索尼影業

蜘蛛人 奇異 元宇宙

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