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MTV歐洲大獎 防彈少年團4冠王 小賈8入圍全落空

記者蘇詠智／綜合報導
BTS未到現場，仍成為MTV歐洲音樂錄影帶頒獎典禮的最大贏家。（路透資料照片）
BTS未到現場，仍成為MTV歐洲音樂錄影帶頒獎典禮的最大贏家。（路透資料照片）

「韓流」席捲全球，依舊勢不可擋。今年度MTV歐洲音樂錄影帶獎頒獎典禮在匈牙利首都布達佩斯舉行，南韓天團「防彈少年團」（BTS）未到現場，依然成最大贏家，和去年一樣得到四項大獎，包括最佳流行歌手、組合、K-Pop等。倒是入圍名單上八項提名的最大贏家小賈斯汀（Justin Bieber）﻿竟然全部落空，反而是曾和他不愉快的泰勒絲（Taylor Swift），拿下最佳美國歌手獎。

之前確診新冠肺炎的紅髮艾德，隔離出關後在MTV歐洲音樂錄影帶頒獎典禮上表演。（路...
之前確診新冠肺炎的紅髮艾德，隔離出關後在MTV歐洲音樂錄影帶頒獎典禮上表演。（路透）

本屆頒獎典禮最受矚目的嘉賓，自然是不久前透露自己確診新冠肺炎的英國天王紅髮艾德（Ed Sheeran），經過一段時間的隔離，已經又可以出門，不但親自到布達佩斯領獎也登台獻唱，他今年共拿下最佳歌手、歌曲兩大獎，原本他差點要對已經談好的活動說抱歉，幸好現在健康無大礙，才沒讓表演開天窗。

BTS今年保持和去年一樣的戰績，壓下兩大女團BLACKPINK和TWICE，人氣無可匹敵。

近日重新錄製舊作的泰勒絲，當年和傑克葛倫霍（Jacke Gyllenhaal）的分手歌曲，搭配新短片再度強打，傑克在歌詞中被諷刺愛嫩妹，想不到就算與泰勒絲分手多年，還是遭到再一次的修理。

BTS 美國 提名

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