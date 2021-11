「永恆族」蟬聯冠軍 「蜘蛛人」接棒 與奇異博士失和？

「蜘蛛人:無家日」中奇異博士和蜘蛛人傳將交情破裂。(取材自IMDb)

漫威新階段最新大片「永恆族」(Eternals)蟬聯北美周末票房冠軍,但賣座走勢還是和「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)有一段差距,不過漫威並無需擔心氣勢下滑,因為12月要上映、他們和索尼合作的「蜘蛛人 :無家日」(Spider-Man: No Way Home)被各方預期將是今年最有邁相的漫畫英雄電影 ,有機會再次締造票房奇蹟。

「永恆族」在北美都蟬聯兩周票房冠軍。(圖:迪士尼提供)

近來現任「蜘蛛人」湯姆霍蘭德(Tom Holland)已經馬不停蹄宣傳,接受一堆訪問,也透露在「無家日」之中,蜘蛛人彼得和奇異 博士(Doctor Strange)之間的關係不會像外傳那樣和諧,外界早先推論奇異博士會取代已去世的「鋼鐵人」(Iron Man)東尼史塔克,成為彼得新的人生導師,但湯姆霍蘭德表示片中彼得與奇異博士的關係會破裂,雖然彼此不會變成仇敵,但也不是朋友了,而且奇異博士並沒有把他當成弟子,是以平輩、相等的地位來對待他。

湯姆霍蘭德(左)和班奈狄克康柏拜區數度合作,情誼頗佳。(路透資料照片)

至於戲外,湯姆和扮演奇異博士的(Benedict Cumberbatch)已經合作了好幾部電影,情誼非常好,湯姆大讚班奈狄克是個絕佳的合作夥伴,每次攜手都很開心,關係肯定要比蜘蛛人與奇異博士要好得多。