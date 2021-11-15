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「永恆族」蟬聯冠軍 「蜘蛛人」接棒 與奇異博士失和？

記者蘇詠智／即時報導
「蜘蛛人：無家日」中奇異博士和蜘蛛人傳將交情破裂。（取材自IMDb）
「蜘蛛人：無家日」中奇異博士和蜘蛛人傳將交情破裂。（取材自IMDb）

漫威新階段最新大片「永恆族」（Eternals）蟬聯北美周末票房冠軍，但賣座走勢還是和「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）有一段差距，不過漫威並無需擔心氣勢下滑，因為12月要上映、他們和索尼合作的「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）被各方預期將是今年最有邁相的漫畫英雄電影，有機會再次締造票房奇蹟。

「永恆族」在北美都蟬聯兩周票房冠軍。（圖：迪士尼提供）
「永恆族」在北美都蟬聯兩周票房冠軍。（圖：迪士尼提供）

近來現任「蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）已經馬不停蹄宣傳，接受一堆訪問，也透露在「無家日」之中，蜘蛛人彼得和奇異博士（Doctor Strange）之間的關係不會像外傳那樣和諧，外界早先推論奇異博士會取代已去世的「鋼鐵人」（Iron Man）東尼史塔克，成為彼得新的人生導師，但湯姆霍蘭德表示片中彼得與奇異博士的關係會破裂，雖然彼此不會變成仇敵，但也不是朋友了，而且奇異博士並沒有把他當成弟子，是以平輩、相等的地位來對待他。

湯姆霍蘭德（左）和班奈狄克康柏拜區數度合作，情誼頗佳。（路透資料照片）
湯姆霍蘭德（左）和班奈狄克康柏拜區數度合作，情誼頗佳。（路透資料照片）

至於戲外，湯姆和扮演奇異博士的（Benedict Cumberbatch）已經合作了好幾部電影，情誼非常好，湯姆大讚班奈狄克是個絕佳的合作夥伴，每次攜手都很開心，關係肯定要比蜘蛛人與奇異博士要好得多。

奇異 蜘蛛人 電影

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