「暮光之城」狼人訂婚 3主角都幸福

泰勒勞納（右）和護理師女友泰鐸姆訂婚了。（取材自Instagram）

在「暮光之城」（Twilight）系列電影 中扮演狼人雅各而知名度大開的泰勒勞納（Taylor Lautner），宣告與交往三年的護理師女友泰鐸姆（Tay Dome）訂婚，還在社群網站 上發布單膝下跪求婚的浪漫畫面，幸福感洋溢。本月初「暮光之城」女主角克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）才透露與編劇女友蒂倫梅耶訂婚，而另一位要角羅伯派汀森（Robert Pattinson）則和模特兒跨行演戲的蘇琪沃特豪絲（Suki Waterhouse）穩定交往中。電影裡陷入三角糾結的他們，戲外感情都快有圓滿結果。

泰勒勞納在拍首集「暮光之城」才是個十幾歲的大男孩，一度因為造型欠佳、表演稚嫩，被大批網友要求換角，差點就沒辦法再拍下去。不過到了第2集「新月」（The Twilight Saga: New Moon），他變身為肌肉猛男，扭轉上一集被嫌棄的頹勢，變成無數少女心目中的性感偶像。除了演藝工作外，泰勒勞納曾先後交往泰勒絲（Taylor Swift）、席琳娜（Selena Gomez）、莉莉柯林斯（Lily Collins）等紅牌女偶像，曾被戲稱是「女神收割機」，不過現在未婚妻才是他心目中唯一的女神。

在社群網站上，泰鐸姆寫道：「我絕對最要好的朋友，等不及要和你永遠共度。」泰勒勞納則留言回道：「告訴妳一件新聞，我的感覺和妳一模一樣呢。」網友幾乎快被他們的閃瞎雙眼。「暮光之城」片集完結到現在接近10年，克莉絲汀史都華已從面癱女偶像變成首位勇奪法國凱撒獎演技獎項的美國 女星，近來在「史賓賽」（Spencer）扮演深陷痛苦中的黛安娜王妃，表現廣獲肯定，是目前奧斯卡影后入圍呼聲最高的一位。羅伯派汀森也因去年在「天能」（Tenet）演出各方叫好而人氣回升，明年春天在「蝙蝠俠」（Batman）演出亦備受期待。

當年「暮光之城」系列讓三位主角大紅，卻也受到不少嘲諷，而今大家都有屬於自己的幸福。有趣的是，片中扮演男女主角高中同學的安娜坎卓克（Anna Kendrick），與飾演埃及裔吸血鬼的雷米馬利克（Rami Malek），那時戲分都很輕，現在卻都成了知名大牌，反而比一些重要的配角都還要走紅。