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加入漫威？湯姆漢克斯：從來沒找過我、帥的都輪不到我

記者蘇詠智／綜合報導
湯姆漢克斯是好萊塢資深重量級影帝，近年來仍不斷有新作品。（路透資料照片）
湯姆漢克斯是好萊塢資深重量級影帝，近年來仍不斷有新作品。（路透資料照片）

漫威影視宇宙已是目前美國娛樂圈的最大品牌之一，不少金獎帝后包括麥克道格拉斯（Michael Douglass）、葛妮絲派楚（Gwyneth Paltrow）、威廉赫特（William Hurt）、布麗拉森（Brie Larson）等都已經加入，影史上有傳奇地位的勞勃瑞福（Robert Redford）也是其中一員，因而各方好奇和漫威所屬的迪士尼合作愉快，又是超重量級大咖的湯姆漢克斯（Tom Hanks），有沒有機會成為這個大家庭的一份子，他卻透露了血淋淋林的事實。

湯姆漢克斯坦言：「這就有個很大的問題，首先，他們從來沒找過我，一次也沒有。然後我覺得要是哪一天我真的接到他們的邀請，他們應該會找我去演國防部長，就是那種突然跑進來大喊『XX俠趕快來救我們，我們活不下去了』的人，我就是演這種，比較特別和帥的都輪不到我。」

言下之意，除了漫威方面沒覺得有非他不可的角色之外，他自己也對只是在旁邊求救、沒有真正發揮的配角人物不太感興趣，粉絲也只能期待，也許雙方真的能夠有好的合作機會，否則漫威大片恐怕不會有這位曾在票房上呼風喚雨的影帝出現。

漫威 美國 迪士尼

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