達珂塔強生：希區考克求歡不成 毀了外婆事業

達珂塔強生因主演「格雷的五十道陰影」而走紅。（取材自IMDb）

因主演「格雷的五十道陰影」（Fifty Shades of Grey）走紅的達珂塔強生（Dakota Johnson），是好萊塢 超級演藝世家後代，外婆提琵海德琳（Tippi Herden）是經典名片「鳥」（Birds）的女主角，父母親唐強生（Don Johnson）、梅蘭妮葛莉芬（Melanie Griffith）各自是金球獎 視帝與影后，繼父安東尼奧班德拉斯（Antonio Banderas）是西班牙巨星也是坎城影帝，她的演藝界人脈看似豐厚、應對發展大大有利，但她仍感激外婆的全力支持與鼓勵，即使外婆年輕時在好萊塢吃過很大的虧。

達珂塔近日參加「好萊塢報導」的podcast節目時，脫口而出：「我的外婆永遠對於為自己的權益站起來抱持非常坦率與公正的態度，她就是這麼做的，希區考克（Alma Hitchcock）因為她拒絕和他上床，毀了她的演藝事業，而且還恐嚇她，卻從來沒因此被追究。」

提琵海德琳（右）與史恩康納萊合演「艷賊」。（取材自IMDb）

影史傳奇名導希區考克對金髮美女向來情有獨鍾，他見到年輕、漂亮的提琵，說服她從模特兒轉行演戲，有意力捧她，先讓她在「鳥」擔任主角，接著又在「艷賊」（Marnie）裡讓她和當年正因007影片當紅的史恩康納萊 （Sean Connery）分別扮演女主角和男主角，看似她在影壇的恩人。可是下了戲以後，希區考克會要她愛撫他，或是主動對她上下其手，她拒絕後就故意用各種方法折磨她，甚至阻擋她接演一切大片的機會。當年提琵勢單力孤，沒有辦法控訴希區考克的惡行，多年後才能在自傳中吐露那時的痛苦。

「強勢地位的人去欺壓弱勢，真的是很無法讓人接受。」達珂塔講到有點激動：「要去提這些事是很不容易的，因為她是我的外婆，根本沒辦法去想像有人要占我外婆的便宜。我想她對我和我媽最好的就是，要我們別忍受其他人給我們的那些狗屁，當然她會用更好的方法來說，她真的是個很有魅力的電影明星，現在依然如此。」

外人看達珂塔的家世覺得她得天獨厚，其實壓力遠比想像的大，因為長輩無一不傳奇，她必須有更出色的表現才不辱沒家門，好在她已經很能夠調適，也逐漸走出自己的路。