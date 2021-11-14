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布蘭妮脫離父親13年監管重獲新生 女神卡卡：替她開心

記者蘇詠智／綜合報導
布蘭妮在社群網站上慶祝自己自由了。（取材自Instagram）
布蘭妮在社群網站上慶祝自己自由了。（取材自Instagram）

15年前曾被拍到共擠一部小車、被形容為「三位一體」的派瑞絲希爾頓（Paris Hilton）、布蘭妮（Britney Spears）與琳賽蘿涵（Lindsay Lohan），紛紛邁向人生的新階段：派瑞絲本周末高調大婚，更早就去人工受孕；布蘭妮被父親監管13年，終獲法官宣判取回自主權；琳賽蘿涵則接演Netflix新片，準備再拚事業。

派瑞絲希爾頓(左)和丈夫卡特羅伊姆的婚事連辦三天。（歐新社）
派瑞絲希爾頓(左)和丈夫卡特羅伊姆的婚事連辦三天。（歐新社）

派瑞絲、布蘭妮與琳賽曾被外界視為「惡女幫」好姐妹，也各自鬧出不少風波、引人側目。派瑞絲近來積極重塑新形象，強調外界眼中的她並非真正的她。她和一樣身家豐厚的丈夫卡特羅伊姆婚事連辦三天，繼首日的婚禮後，兩人大手筆包下聖塔莫尼卡碼頭開新婚派對，派瑞絲換上螢光粉紅服裝，回歸招牌「芭比風」，碼頭上的遊樂園則讓所有來賓無限暢玩。

布蘭妮被父親監管的13年之中，無論演出合約、行程安排或是想買iPad都必須經過批准，父親為怕她突然懷孕影響敲定的表演，強行在她體內裝避孕器。日前法官終於下令她的監護期結束，法院外擠滿一堆關心她的粉絲，布蘭妮人未到場，在社群網站上寫道：「感謝上天！我想我可能會哭上一整天，但這是最好的一天。」天后「女神卡卡」表示，布蘭妮的故事很有啟發性，「我敬佩她，欣賞她的堅強」，「我太替她開心了」。

琳賽蘿涵(左)和寇德歐佛斯崔，在Netflix最新聖誕浪漫電影湊一對。（取材自I...
琳賽蘿涵(左)和寇德歐佛斯崔，在Netflix最新聖誕浪漫電影湊一對。（取材自Instagram）

琳賽蘿涵後來與派瑞絲希爾頓鬧翻，她在Netflix最新聖誕浪漫喜劇中扮演「被寵壞的飯店千金」，邂逅小屋主人寇德歐佛斯崔（Chord Overstreet），角色的影射意味十足，未推出已先受矚目。

社群網站 Netflix 樂園

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