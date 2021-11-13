帥回來了沒？湯姆克魯斯懶理整形話題 準備下個任務

湯姆克魯斯去年在羅馬拍「不可能的任務7」，樣貌帥氣。（路透資料照片）

向來以俊帥著稱的湯姆克魯斯 （Tom Cruise），上個月上旬在舊金山陪養子看棒球賽，雖然親切與身旁觀眾合照，卻因為照片中的他，臉整個看來變大、變鬆不少，令網友大驚失色，不敢相信那是他現在的模樣，甚至在社群網站 上寫道：「這真的是你嗎？」一堆整形醫師稱他整過頭、反而整壞掉，他完全沒有理會，只埋頭準備將要開拍的「不可能的任務8」（Mission: Impossible），接受劇情有關的飛行訓練。

湯姆克魯斯一直是工作第一，為了拍片和宣傳，任何事都可以先放一邊，因而就算「臉整壞掉」的爭議還在鋒頭上，他已經又從美國 到了英國，在為「不可能的任務8」拍攝進行前期作業，他被拍到在學習駕駛雙翼型教練機，之前他已為了拍戲考到直升機駕駛執照，只見狗仔攝影照中的他，略微恢復舊觀，卻明顯呈現老態，事實上他明年7月初就要滿60歲，也不可能沒有老化的跡象，這些都算合理。只不過在「不可能的任務」系列，他都要在出生入死之際與美女上演對手戲，總是不能讓自己感覺太像叔叔，還是得設法在鏡頭下看來更年輕一些。

好萊塢對於男女星的態度始終就不平等，類似阿湯這樣歲數的女星，絕少能在大銀幕上繼續演感情戲，更甭提與比自己小的男星調情，阿湯還有時間抓住青春的尾巴，尚能擁有拍浪漫情節的機會，已經算是頗受老天眷顧。