我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

控川普性騷 誰是接班人參賽者突撤妨害名譽訴訟

COP26格拉斯哥協定出爐 敲定削減燃煤、碳市場機制

帥回來了沒？湯姆克魯斯懶理整形話題 準備下個任務

記者蘇詠智／即時報導
湯姆克魯斯去年在羅馬拍「不可能的任務7」，樣貌帥氣。（路透資料照片）
湯姆克魯斯去年在羅馬拍「不可能的任務7」，樣貌帥氣。（路透資料照片）

向來以俊帥著稱的湯姆克魯斯（Tom Cruise），上個月上旬在舊金山陪養子看棒球賽，雖然親切與身旁觀眾合照，卻因為照片中的他，臉整個看來變大、變鬆不少，令網友大驚失色，不敢相信那是他現在的模樣，甚至在社群網站上寫道：「這真的是你嗎？」一堆整形醫師稱他整過頭、反而整壞掉，他完全沒有理會，只埋頭準備將要開拍的「不可能的任務8」（Mission: Impossible），接受劇情有關的飛行訓練。

湯姆克魯斯一直是工作第一，為了拍片和宣傳，任何事都可以先放一邊，因而就算「臉整壞掉」的爭議還在鋒頭上，他已經又從美國到了英國，在為「不可能的任務8」拍攝進行前期作業，他被拍到在學習駕駛雙翼型教練機，之前他已為了拍戲考到直升機駕駛執照，只見狗仔攝影照中的他，略微恢復舊觀，卻明顯呈現老態，事實上他明年7月初就要滿60歲，也不可能沒有老化的跡象，這些都算合理。只不過在「不可能的任務」系列，他都要在出生入死之際與美女上演對手戲，總是不能讓自己感覺太像叔叔，還是得設法在鏡頭下看來更年輕一些。

好萊塢對於男女星的態度始終就不平等，類似阿湯這樣歲數的女星，絕少能在大銀幕上繼續演感情戲，更甭提與比自己小的男星調情，阿湯還有時間抓住青春的尾巴，尚能擁有拍浪漫情節的機會，已經算是頗受老天眷顧。

湯姆克魯斯近日被拍到在英國的機場學習駕駛飛機。翻攝自Daily Mail
湯姆克魯斯近日被拍到在英國的機場學習駕駛飛機。翻攝自Daily Mail

湯姆克魯斯 社群網站 美國

上一則

54歲王祖賢素顏躺床自拍 公開零濾鏡真面目

延伸閱讀

湯姆克魯斯難掩情傷 海莉艾特沃同處一室好尷尬

湯姆克魯斯難掩情傷 海莉艾特沃同處一室好尷尬
湯姆克魯斯難忍情傷求復合 緋聞女友漫威女星卻怕怕

湯姆克魯斯難忍情傷求復合 緋聞女友漫威女星卻怕怕
有帥回來嗎？腫臉嚇到粉絲 湯姆克魯斯照樣出門開飛機

有帥回來嗎？腫臉嚇到粉絲 湯姆克魯斯照樣出門開飛機
阿湯哥為何慘變腫臉大叔？雜誌爆：不是整形而是「它」

阿湯哥為何慘變腫臉大叔？雜誌爆：不是整形而是「它」

熱門新聞

朱寶意（右）曾在電影「英雄本色」中飾演張國榮女友。（取材自微博）

張國榮螢幕情侶 「神仙姐姐」息影多年氣質不減

2021-11-06 02:20
古天樂私生活又被熱議。（取材自Instagram）

古天樂爆祕婚？傳與黃紀瑩育有10歲兒 8個月前已離婚

2021-11-09 02:21
席琳狄翁的身體狀態受到各方矚目。（圖：索尼音樂提供）

席琳狄翁驚傳病重「全身癱瘓無法下床」 親姊回應了…

2021-11-09 23:10
再米熱。取材自微博

女星演爛片意外爆紅 養眼性感曲線驚豔中國網友

2021-11-06 17:31
丹尼爾克雷格透露初接任龐德時就已經跟製片人提過該如何退場。（路透資料照片）

龐德命運早已定 丹尼爾克雷格15年前就談過結局

2021-11-06 19:17
蕭薔推出2022年曆。圖／珍世美學基金會提供

蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人

2021-11-08 12:52

超人氣

更多 >
槍殺鄭少雄18歲兇嫌落網 芝警提控一級謀殺罪

槍殺鄭少雄18歲兇嫌落網 芝警提控一級謀殺罪
讓蛤蜊泡水不加鹽也能吐沙 她加這一物「吐得很乾淨」

讓蛤蜊泡水不加鹽也能吐沙 她加這一物「吐得很乾淨」
專挑老人騙錢騙感情 德州夫妻得手300萬 遭判刑388年

專挑老人騙錢騙感情 德州夫妻得手300萬 遭判刑388年
上個月才上太空 49歲科技公司創辦人墜機身亡

上個月才上太空 49歲科技公司創辦人墜機身亡
這些時間別睡 改善6個日常習慣 助你一夜好眠

這些時間別睡 改善6個日常習慣 助你一夜好眠