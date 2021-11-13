40歲派瑞絲希爾頓嫁了 婚紗照半遮臉 新郎也多金

派瑞絲希爾頓穿上婚紗，開心出嫁。（取材自Instagram）

40歲的美國 「惡女千金」派瑞絲希爾（Paris Hilton）頓風光出嫁，婚宴地點選在她祖父巴隆所擁有的比佛利山 莊豪宅，娛樂圈眾好友包括金卡戴珊（Kim Kardashian）、寶拉阿布杜（Paula Abdul）、艾瑪羅勃茲（Emma Roberts）等都到場祝賀，由於婚禮實況將在她自己的真人秀「戀愛中的派瑞絲」呈現，嚴禁外界攝錄，她只發了一張半遮面的婚紗照讓外界「聞香」。

派瑞絲希爾頓過去曾和男模特兒、演員等訂婚，都是愛得難分難捨最後卻主動喊停，順利成為她夫婿的卡特羅伊姆，不但也出身豪門，更創辦了風險投資公司，和派瑞絲一樣身家豐厚，難怪門當戶對。派瑞絲把握機會規畫了三天的活動，第一天的婚宴之後，第二天要到聖塔莫尼卡的海邊開派對，再以第三天的正式服裝晚宴畫下句點，總共要換十套以上的衣服，有如疫情期間的「世紀婚禮」，守候在婚宴地點外的狗仔攝影只能拍到明星賓客入場的情形，婚禮內部暫時還不能曝光。

身為美國最知名的千金之一，派瑞絲坦言有一大堆的著名服飾捧著美金六位數請她選擇他們家的婚紗，她直到快接近婚宴時才決定穿奧斯卡 德拉倫塔（Oscar de la Renta）設計的優雅、經典款白紗，再次證明奧斯卡號稱「晚禮服之王」絕非浪得虛名。她和卡特送給來賓們的回禮據稱達6萬美元，包括名牌Baccarat的花瓶等，保證讓大家都感到不虛此行。