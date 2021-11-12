「驚奇4超人」男星別戀嫩妹 妻上電視大罵他「孬種」

潔西卡艾芭（左起）、尤恩葛魯菲、麥可奇克利斯、克里斯伊凡主演「驚奇4超人」。(取材自IMDb)

漫威招牌漫畫改編的英雄大片「驚奇4超人」(Fantastic Four)中扮演男主角「驚奇先生」的尤恩葛魯菲(Ioan Gruffudd)，從去年底起婚變就鬧上檯面，大他5歲的妻子愛莉絲伊凡(Alice Evans)在社群網站 上搶先透露自己已經不被丈夫所愛，家庭恐怕要破裂，讓觀眾感到震驚，因為他們自從合演「102真狗」（102 Dalmatians）假戲真做後交往、結婚還生了兩個女兒，一直以來都是大家心目中的恩愛夫妻，想不到婚姻早就名存實亡，雖然艾莉絲稍後刪文、尤恩也暫時沒有摘下婚戒，但真相既已揭露就沒有再繼續演下去的必要。這大半年來，艾莉絲毫不隱藏自己的悲傷，社群網站上一篇接一篇的文字道盡年老色衰遭冷落的悲哀，負面能量爆棚，終於讓不少網友從替她悲哀到看不下去，她則堅持遭到丈夫背叛、傷透心，為什麼還不能承認？還必須要忍？

艾莉絲伊凡在電視訪問中談到婚變的痛苦，表情憂傷，且一度落淚。(取材推特)

隨著尤恩終於在社群網站上發布和新女友的合照、正式認愛，艾莉絲也首度接受電視訪問，擺明了和分居夫與小三槓上。她在英國 ITV節目接受主持人洛琳凱莉的訪問，直接嗆道：「經過了20年和2個女兒，我覺得我值得比一篇IG圖文更多，這樣有點孬。」尤恩在英國崛起後進軍好萊塢，但「驚奇4超人」或「102真狗」都沒讓他成功登上一線，近年來他的代表作反而是澳洲 的法醫查案影集「Harrow」,

也因此他必須有好一陣子不在洛杉磯的家前往澳洲拍戲，與艾莉絲愈來愈疏遠，加上艾莉絲年過半百、青春美貌不在，就更難抓住尤恩，尤恩一回到家只是抱抱女兒，完全不跟艾莉絲講話，也懶得看她，還和她分房睡，艾莉絲當然知道婚姻出了很嚴重的問題，被迫面對老公已經不愛自己的事實，就算鬧給外人看，尤恩也沒有意思再繼續下去，只是暫時還沒辦法說離就離，心已經回不來了。

尤恩葛魯菲（左）已公開認了新女友碧安卡華勒斯。(取材自Instagram)

艾莉絲在訪問時對著鏡頭落淚，卻更突顯出難堪的事實：她愈鬧愈讓自己不討喜，令很多觀眾也開始覺得煩。然而她堅信自己的心已經被打碎成一片一片，有痛苦為什麼還要裝沒事？她直稱尤恩的現任女友碧安卡(Bianca Wallace)就是小三，英國「太陽報」則指她開始對以往和尤恩共同的友人產生質疑，看到他們在留言中祝福尤恩與碧安卡，逼問他們是不是在自己之前已經知道有碧安卡的存在？她近日發了一張尤恩的舊照，寫道：「喔喔，不好意思，只是重溫一下舊照，並沒有要對『新女友』不敬。」艾莉絲幾天後重發同樣的照片卻把尤恩的臉塗黑，諷刺寫道：「這一定很傷她，想到他可能還和他的太太睡在一起，或是還在幫他的太太拍照。碧安卡，對不起，當然他已經是妳的了，我把他弄掉了，妳現在沒什麼好擔心的。」

艾莉絲和尤恩現在這種難堪的局面，讓人不禁又感嘆演藝界可能很難由真愛，就算當下愛得死去活來，保存期限恐怕也不一定長久。