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亞歷鮑德溫誤殺女攝影師 電影「Rust」燈光總監提告

中央社／洛杉磯10日綜合外電報導
亞歷鮑德溫。（路透）
亞歷鮑德溫。（路透）

美國影星亞歷鮑德溫(Alec Baldwin)使用道具槍誤殺攝影師賀勤茲案，目擊事發經過的燈光總監斯維特諾伊（Serge Svetnoy）今天向亞歷鮑德溫與製片人員提起訴訟，告他們有過失行為。

亞歷鮑德溫10月21日在新墨西哥州聖塔菲（Santa Fe）拍攝主演兼製片的電影「鐵鏽」（Rust）時不慎擦槍走火，導致42歲攝影指導哈莉娜‧哈欽絲(Halyna Hutchins)身亡，48歲導演蘇扎（Joel Souza）受傷。

調查人員曾表示，當時亞歷鮑德溫被告知，那把槍支是安全的，但卻射出實彈。而在片場也發現其他實彈。

路透報導，燈光總監斯維特諾伊在洛杉磯提起民事訴訟，指控西部片Rust多位製片與其他人員沒有符合安全標準，讓「一把裝有實彈的左輪手槍在Rust片場指向他人」。

燈光總監斯維特諾伊。（美聯社）
燈光總監斯維特諾伊。（美聯社）

斯維特諾伊所提訴訟，據信是事發以來首宗控告案。聖塔菲當局仍在調查此案，目前尚未對任何人提起刑事指控。

斯維特諾伊的律師多迪克（Gary Dordick）在記者會上說：「電影拍攝是一種很棒的藝術，但沒有人應該為了娛樂民眾，而為他人而死。」他又說：「他們絕不應該讓片場出現實彈。」

斯維特諾伊是事發時在現場的幾個人之一，在訟案中指出，他在哈莉娜‧哈欽絲垂死之際抱著她，哈莉娜‧哈欽絲胸口淌著血，這情景會如夢魘般困擾他，「終生揮之不去」。

訟案中也點名負責管理片場武器的軍械師古提瑞茲（Hannah Gutierrez）、電影副導郝斯（Dave Halls）；郝斯告訴調查員說，是他在排演時將那把槍交給亞歷鮑德溫。

斯維特諾伊向被告求償，金額不明。多迪克說，斯維特諾伊提告不是為了撈錢，而是要確保未來的電影拍攝片場有更妥善的工作與安全環境。

亞歷鮑德溫 電影 攝影

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