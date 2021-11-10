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海莉史坦菲德扮「女鷹眼」 製片讚不二人選

記者陳建嘉／綜合報導
海莉史坦菲德。（Getty Images）
海莉史坦菲德。（Getty Images）

電影「歌喉讚」（Pitch Perfect）系列、「真實的勇氣」（True Grit）海莉史坦菲德（Hailee Steinfeld）正式加入漫威，成為傑瑞米雷納（Jeremy Renner）的女弟子凱特畢肖（Kate Bishop），在全新Disney+影集「鷹眼」（Hawkeye）並肩作戰，未來也將在「復仇者聯盟」（ The Avengers）大放異彩，至於她如何能幸運獲選，漫威製片也讚賞她是「女鷹眼」的不二人選。

「鷹眼」製片陳貞最近接受「娛樂周刊」宣傳，她提到與漫威總裁凱文費吉（Kevin Feige）與海莉見面時，他們第一時間就認定海莉就是漫畫裡的凱特，「當你看漫畫的時候，能從凱特身上得到能量，有一種智慧、敏銳，當我們見到海莉時，能體會到她無窮盡的才華」，陳貞更強調海莉雖然年輕，卻已經入圍過奧斯卡獎，也有許多精采作品，「我們知道無論如何，能讓她成為漫威宇宙的一分子，是非常令人興奮的一件事」，當我們開始討論要拍「鷹眼」時，海莉就是他們的首選。

海莉史坦菲德(左)將與傑瑞米雷納在Disney+影集「鷹眼」擊退惡徒。（視頻截圖...
海莉史坦菲德(左)將與傑瑞米雷納在Disney+影集「鷹眼」擊退惡徒。（視頻截圖）

陳貞也強調「鷹眼」是很輕鬆有趣的佳節影集，傑瑞米飾演的「鷹眼」克林頓與凱特之間的互動，必然也是這部影集的最大看點，這對師徒也非常有火花。

海莉史坦菲德14歲時憑藉「真實的勇氣」大放異彩，讓她一舉奪得奧斯卡提名，更在「歌喉戰2」中一展獨特好嗓音，出生在加州的海莉從小就開始接觸演藝事業，時常在影集或電視劇裡出任配角，不過童星光環也同時為她的生活罩上陰影，海莉常在學校中遭到霸凌，甚至每天都被惡作劇電話騷擾，於是她12歲起便留在家中自學，這個決定也剛好讓她有更多時間投入熱愛的表演工作。

好萊塢的現實童話中，童星長大後崩壞的例子比比皆是，但海莉卻甚少被媒體捕捉到高舉酒杯熱舞，或者吞雲吐霧的模樣，她說這一面好像不存在於她的基因裡。她曾在派對中被眾人視為異類，只因為她手中並不像大家一樣直捧著酒杯，海莉當時想：「我才不要為了融入群眾，而如此不自在地待在這裡。」

凱特 漫威 奧斯卡獎

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