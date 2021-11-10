席琳狄翁驚傳癱瘓 姊姊：沒報導說的那麼嚴重

席琳狄翁的身體狀態受到各方矚目。（圖：索尼音樂提供）

唱紅無數經典歌曲的加拿大 美聲天后席琳狄翁（Celine Dion），被加拿大媒體「Times.news」驚傳病重，整個人無法下床、移動或走路，近乎癱瘓，她的健康狀況被外界傳得沸沸揚揚，但席琳的姊姊克勞蒂特向法國雜誌「Voici」否認，說她雖然生病，但並不像報導中那麼嚴重。

席琳狄翁謹記丈夫遺志，多年堅持登上舞台演唱，但在10月停下腳步取消世界巡演，並在聲明中她患有「長期嚴重且持續性的肌肉 痙攣」，需要休息，才忍痛做出停工決定，但外界便開始傳出她的健康狀況進一步惡化，已不能起床、移動或走路。

席琳狄翁的身體狀態受到各方矚目。（取材自Instagram）

外界更繪聲繪影指出，她的家屬透露，「她的腿和腳痛得使她幾乎癱瘓了，非常虛弱，甚至瘦成皮包骨。目前她已不能起床、移動或走路了，這種疾病可能需要很長時間才能恢復。如果情況沒有改善，可能需要休息幾個月甚至一年。」

不過她的姊姊克勞蒂特面對外界質疑聲浪，直接表示「發生在她(席琳)的事情確實很令人傷心，但這並不嚴重，不然她一定會跟我說的，席琳總是會跟我傾訴任何心事，也會在問題出現時，向我尋求建議，如今我知道她狀態不錯」，否認外界謠言。

另外，10月22日是席琳狄翁的雙胞胎兒子艾迪與尼爾遜的生日，以往每到這個時候席琳狄翁都會發他們的新照片並送上祝福，但今年席琳狄翁並沒有這樣做。她的社交媒體最近也只發布了一些老照片和視頻。