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「海賊王」真人美劇版選角曝光 「娜美」好身材全都露

記者陳建嘉／綜合報導
真人版「娜美」由美國女星艾蜜莉羅德演出，IG可看得出她的好身材。（取材自推特／ONE PIECE Netflix）
真人版「娜美」由美國女星艾蜜莉羅德演出，IG可看得出她的好身材。（取材自推特／ONE PIECE Netflix）

等待已久，超人氣日本漫畫「海賊王One Piece」即將推出真人版，由Netflix主導，與Tomorrow Studios製作公司合體推出，將以美劇形式拍攝，第一季共10集，目前推出5位主角選角，18歲墨西哥演員伊納基戈多伊（Inaki Godoy）飾演主角「魯夫」，新田真劍佑飾演「索隆」，艾蜜莉羅德（Emily Rudd）飾演「娜美」，雅各布羅美歐吉布森（Jacob Gibson）飾演「騙人布」，塔茲史凱拉（Taz Skylar）飾演「香吉士」。

「海賊王One Piece」Netflix真人版選角曝光，由18歲墨西哥演員伊納...
「海賊王One Piece」Netflix真人版選角曝光，由18歲墨西哥演員伊納基戈多伊飾演主角「魯夫」，新田真劍佑飾演「索隆」，艾蜜莉羅德飾演「娜美」，雅各布羅美歐吉布森飾演「騙人布」，塔茲史凱拉飾演「香吉士」。（取材自推特／ONE PIECE Netflix）

「海賊王One Piece」選角一推出，立刻引起外界關注，日本武打巨星千葉真一的兒子新田真劍佑在美國成長，能說一口流利英文，在劇中飾演三刀流的劍客「索隆」，不過許多人關注的是「娜美」由美國年輕女星艾蜜莉羅德演出，她原本就是動漫迷，曾在Instagram、推特分享「海賊王」、「死亡筆記本」等漫畫截圖，如今正式當上「娜美」，是她最開心的事。

真人版「娜美」由美國女星艾蜜莉羅德演出，IG可看得出她的好身材。（取材自推特／O...
真人版「娜美」由美國女星艾蜜莉羅德演出，IG可看得出她的好身材。（取材自推特／ONE PIECE Netflix）

艾蜜莉所飾演的「娜美」，由於有著豐滿上圍，外加纖細身材，獲得不少漫畫迷喜愛，艾蜜莉本人身材也很好，不僅常有穿著深V上衣的照片，亦有一些健身照，看得出她的好身材不輸娜美。

漫畫原作者尾田榮一郎也以親筆手繪表達對真人版的期待，也透露他有參與製作，「我們正與Netflix、Tomorrow Studios製作公司製作一部好萊塢真人版影集，等了這麼多年，一切終於宣布了，很讓人興奮吧」。

「海賊王One Piece」原作者尾田榮一郎以親筆手繪表達對真人版的期待。（取材...
「海賊王One Piece」原作者尾田榮一郎以親筆手繪表達對真人版的期待。（取材自推特）

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