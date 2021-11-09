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「紅色通緝令」強森想偷蓋兒頭髮 萊恩自嘲是懦夫

記者陳建嘉／綜合報導
萊恩雷諾斯(左)、蓋兒加朵以及巨石強森暢聊自己在這世界上最想偷走的東西。（圖：Netflix提供）
萊恩雷諾斯(左)、蓋兒加朵以及巨石強森暢聊自己在這世界上最想偷走的東西。（圖：Netflix提供）

巨石強森（Dwayne Johnson）、萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）以及蓋兒加朵（Gal Gadot）主演Netflix動作喜劇「紅色通緝令」（Red Notice）即將上映，3位大明星出席亞太記者會，接受媒體提問，蓋兒加朵與強森在片中有場跳舞戲，她虧巨石強森雖然外型像水牛，但是舞技非常好，「他明明是個大塊頭，但是腳步非常輕盈，是個非常厲害的舞者」。

蓋兒加朵以正義感十足的「神力女超人」（Wonder Woman）角色聞名全球，這回在「紅色通緝令」演出蛇蠍美女，最近又接下「白雪公主」的反派壞皇后一角，幽默表示「我這次先預習怎麼當個壞女人」，還說這次演完全不像自己的反派，感覺超棒。

提到片中的跳舞橋段，萊恩雷諾斯笑說，自己很愛看歌舞橋段極多的寶萊塢電影，如果要改編一部自己主演電影，成為寶萊塢版，首選當然是「脫稿玩家」（Free Guy），「因為這部電影講述不受規範的數位世界，若變成寶萊塢電影會很棒」，並補充「死侍」畢竟是真人，可能還不夠天馬行空。

「紅色通緝令」講述一段幽默刺激的偷盜對決，被問最想偷走什麼，強森立刻回答「想偷走蓋兒的秀髮」，蓋兒則回「想偷走強森的微笑」，互誇彼此都很迷人；萊恩雷諾斯則回憶起2015年與影后海倫米蘭合作演出「名畫的控訴」的美好回憶，所以最想偷該片的名畫「艾蒂兒肖像一號」。

3位大明星首次在Netflix合體演出，對於近期大熱的韓劇「魷魚遊戲」，雖都還沒看過，但印象深刻，萊恩先前因宣傳「死侍」曾赴南韓宣傳，當初就愛上當地的音樂、戲劇，蓋兒更喊「先前萬聖節，我在路上都看到一群穿著綠色體育服的人，大家都加入魷魚遊戲了嗎？哈哈」。

巨石強森與萊恩雷諾斯相識超過20年，蓋兒與他們也有10年左右的交情，這回能與好朋友一起工作，拍攝過程非常愉快，3位大明星演過無數賣座動作片，如果對打，誰才是最後贏家，萊恩則搞笑自稱是「懦夫」，「蓋兒很認真，打鬥很漂亮，巨石強森如果用力打，是可以殺死人的，那我的話，我是懦弱的小雞，所以在片中只能到處去偷東西。」

電影 巨石強森 通緝

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