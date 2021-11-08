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網譏「慾望城市」辣妹老 莎拉潔西卡派克：不然怎辦？

中央社／洛杉磯7日綜合外電報導
莎拉潔西卡派克今年已經56歲了。（路透）
莎拉潔西卡派克今年已經56歲了。（路透）

「慾望城市」（Sex and the City）迄今仍是許多人心中詮釋時尚和女性友誼最到位的經典之作，續集將登小銀幕，有網友嘲諷當年的辣妹都老了，女主角之一莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）重砲回應這番厭女言論。

1998年首播的HBO原創影集「慾望城市」即將帶著10集續作重磅回歸，不禁讓許多粉絲好奇，這部掀起熱潮的經典美劇為何選在20多年後重返小銀幕，當年飾演紐約都會女子的莎拉潔西卡派克等女星都已不復青春。

「哈芬登郵報」（HuffPost）報導，莎拉潔西卡派克飾演的凱莉（Carrie）、辛西亞尼克森（Cynthia Nixon）飾演的米蘭達（Miranda）和克莉絲汀戴維斯（Kristin Davis）飾演的夏綠蒂（Charlotte）將在「慾望城市：華麗下半場」（And Just Like That...）與觀眾見面。

「慾望城市」1998年首播。（取材自IMDb）
「慾望城市」1998年首播。（取材自IMDb）

續作聚焦在3人的人生半百階段，探索這個時期的友情與愛情。她們在30多歲時經歷了複雜的生活和友誼，到了50多歲，一切將更加複雜。

這部時尚神劇將於12月在HBO Max開播，劇中靈魂人物「凱莉」莎拉潔西卡派克也在睽違10年後，登上美國時尚雜誌VOGUE 12月號封面人物。

她在封面故事中說，「有許多厭惡女性的人喋喋不休地說我們，而這永遠不會發生在男性身上」。

執行製作人麥可派翠克金（Michael Patrick King）補充說：「（對於這次回歸）有許多正面回饋，但網路上有個很惡劣的回應是，有些人不斷分享『黃金女郎』的照片。」

「黃金女郎」（The Golden Girls）是一部風行於80年代、敘述成人話題的的情境喜劇，劇中4名「熟齡女性」百無禁忌聊天，帶入許多具爭議性的社會議題，諸如種族關係、同性婚姻，或是高齡者的生活、就業、年齡歧視等，這些嗆辣的話題透過4人的閒話家常，赤裸裸地呈現在觀眾面前。

今年稍早，56歲的莎拉潔西卡派克頂著一頭灰白髮和大素顏，與53歲電視主持人安迪柯恩（Andy Cohen）共進早午餐的照片在網路上掀起熱議，她也對此做出回應。

她說：「我跟安迪柯恩坐在一起，他滿頭白髮，他怎麼就沒事？我不知道要跟你們這些人說什麼！尤其是在社群媒體。每個人都有話要說。『她的皺紋太多了，或是她的皺紋不夠多』。 」

她繼續說道：「人們好像不希望我們滿意於我們現在所處的位置，好像喜歡看到我們為今天的模樣感到痛苦，無論我們選擇自然衰老、看起來不太完美，或選擇做一些讓我們感覺較好的事情。」

她說：「我知道我是什麼樣子。我別無選擇。」「不然我該怎麼辦？停止衰老？消失？」

「慾望城市」班底克里斯諾斯（Chris Noth）、瑪利歐坎通尼（Mario Cantone）、大衛艾根柏（David Eigenberg）、伊凡韓德勒（Evan Handler）都將在「慾望城市：華麗下半場」重新聚首。

當年飾演貼心Gay密史丹佛（Stanford Blatch）的威利葛森（Willie Garson）今年9月不敵病魔與世長辭，「慾望城市」續集成了他的遺作。

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