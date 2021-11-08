馮迪索喊話巨石強森：「玩10」必須回歸

馮迪索（左）和巨石強森曾合作數集「玩命關頭」影片，後來卻撕破臉。（取材自IMDb）

「玩命關頭」（Fast & Furious ）系列馮迪索（Vin Diesel）、巨石強森 （Dwayne Johnson）不和終將畫下句點？馮迪索在社群網站 上發文喊話，要巨石強森回歸第10集、一起為全系列留下最完美的結局，還抬出保羅沃克（Paul Walker)）和自己的孩子們「情緒勒索」，現在就看巨石強森如何接球。

原本都被預期是「阿諾史瓦辛格接班人」的馮迪索和巨石強森，盛傳早有心結，但巨石強森加入「玩命關頭5」，票房、口碑都再創高峰，因此也就繼續和馮迪索合作。巨石強森在「玩命關頭8」之後只和傑森史塔森（Jason Statham）攜手番外篇「玩命關頭：特別行動」，第9集就沒參與。

今夏馮迪索在「玩命關頭9」開出票房佳績時稱對巨石強森是用一種「嚴厲的愛」在逼他表演得恰如其分。巨石強森則諷刺回應：「笑死人了，我想大家都覺得很想笑吧？好吧，到此為止，祝他們第9集、第10集、第11集，想再拍多少集都順利，反正都不會有我。」

馮迪索（左）在社群網站上發文喊話，希望「玩命關頭」結局能喚回巨石強森。（取材自Instagram）

馮迪索先拋出求和的橄欖枝，寫道：「我的小弟杜韋恩（巨石強森本名），時間到了，全世界都在期待『玩命關頭10』大結局，你知道我小孩在家裡都還叫你杜韋恩叔叔，也沒有哪一次過節你們彼此沒互相祝福……但時間真的到了，各方等著我們留下最棒的文化遺產。幾年前我跟你說過，我會實現對保羅（沃克）的承諾，我發誓我們會把『玩命關頭』在第10集大結局拍出最好的成績。我是出於愛才這麼說，可是你必須來，不要把這系列丟在一邊，你還有很重要的角色要演，哈柏斯非你不可，我希望你克服一切來完成你的使命。」

馮迪索免不了還是要擺出老大哥的口氣，也許可能又會踩到巨石強森的痛腳，可是巨石強森也不一定願給外界「不給面子、破壞圓滿結局」的觀感，大家都在等著看他怎麼回應。