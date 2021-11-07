德州音樂節踩踏意外8死 饒舌歌手無視慘劇繼續唱？

崔維斯史考特在音樂節上演唱，竟引起台下歌迷推擠造成不幸傷亡。（美聯社）

美國 嘻哈紅星崔維斯史考特（Travis Scott）主導的「Astroworld（崔式遊樂園 ）音樂節」，在德州休士頓首演時爆發踩踏意外，至少8人死亡、百人受傷，已進入刑事調查接段。他在社群網站 上發表短片，表示自己因為此事故感到心碎，也為因此事故被影響的家庭和人們祈禱。

崔維斯史考特創辦了Astroworld音樂節，來紀念他兒時喜歡但已倒閉的同名遊樂園，去年音樂節因新冠肺炎疫情取消，今年確定要正常舉行後，樂迷搶票更加熱烈，曾傳出10萬張門票在半小時內銷售一空，而事發當晚據稱場內約有5萬人。當台下觀眾看見崔維斯上台，開始為了更近距離看到他的丰采造成推擠，場面相當混亂，他在台上看到這狀況馬上停止演出，還呼叫要人幫忙。

觀眾忍不住跟著台上歌手演出擺動。美聯社）

不過有網友罵他看到現場觀眾有人昏倒還繼續唱，一般歌手若見到類似這種情形發生，是會馬上喊卡，但他卻自顧自沒有喊停，簡直是只在乎賺錢而枉顧人命，也有人替他緩頰，認為他在台上哪能在第一時間發現台下已經出意外？

而崔維斯稱已在幫忙釐清有哪些受害者的家屬，以便能協助他們度過此艱難的時期，請求外界要是有任何線索都麻煩告知警方。據美國媒體報導，8位死難者大都很年輕，有4位年齡分別是14歲、16歲、21歲和23歲，英年早逝，格外令家人難受。