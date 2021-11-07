我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

繼耶魯之後 哥大、康乃爾、布朗等藤校 皆遭炸彈威脅

紐約馬拉松 疫情下回歸 3萬跑者奔馳 不少華人面孔

德州音樂節踩踏意外8死 饒舌歌手無視慘劇繼續唱？

記者蘇詠智／即時報導
崔維斯史考特在音樂節上演唱，竟引起台下歌迷推擠造成不幸傷亡。（美聯社）
崔維斯史考特在音樂節上演唱，竟引起台下歌迷推擠造成不幸傷亡。（美聯社）

美國嘻哈紅星崔維斯史考特（Travis Scott）主導的「Astroworld（崔式遊樂園 ）音樂節」，在德州休士頓首演時爆發踩踏意外，至少8人死亡、百人受傷，已進入刑事調查接段。他在社群網站上發表短片，表示自己因為此事故感到心碎，也為因此事故被影響的家庭和人們祈禱。

崔維斯史考特創辦了Astroworld音樂節，來紀念他兒時喜歡但已倒閉的同名遊樂園，去年音樂節因新冠肺炎疫情取消，今年確定要正常舉行後，樂迷搶票更加熱烈，曾傳出10萬張門票在半小時內銷售一空，而事發當晚據稱場內約有5萬人。當台下觀眾看見崔維斯上台，開始為了更近距離看到他的丰采造成推擠，場面相當混亂，他在台上看到這狀況馬上停止演出，還呼叫要人幫忙。

觀眾忍不住跟著台上歌手演出擺動。美聯社）
觀眾忍不住跟著台上歌手演出擺動。美聯社）

不過有網友罵他看到現場觀眾有人昏倒還繼續唱，一般歌手若見到類似這種情形發生，是會馬上喊卡，但他卻自顧自沒有喊停，簡直是只在乎賺錢而枉顧人命，也有人替他緩頰，認為他在台上哪能在第一時間發現台下已經出意外？

而崔維斯稱已在幫忙釐清有哪些受害者的家屬，以便能協助他們度過此艱難的時期，請求外界要是有任何線索都麻煩告知警方。據美國媒體報導，8位死難者大都很年輕，有4位年齡分別是14歲、16歲、21歲和23歲，英年早逝，格外令家人難受。

音樂節吸引上萬觀眾欣賞。（美聯社）
音樂節吸引上萬觀眾欣賞。（美聯社）

美國 樂園 社群網站

上一則

中國金雞獎再撞金馬獎「獨特美學」冠軍海報出爐

延伸閱讀

亞裔嘻哈音樂節Head In Clouds勁歌熱舞連2天

亞裔嘻哈音樂節Head In Clouds勁歌熱舞連2天
帕克斯頓正接受詐欺審判 喬治布希：他不適合連任

帕克斯頓正接受詐欺審判 喬治布希：他不適合連任
德州音樂節踩踏事故8死25人送醫 最小死者只有14歲

德州音樂節踩踏事故8死25人送醫 最小死者只有14歲
亞裔嘻哈音樂節Head In Clouds全場勁歌熱舞

亞裔嘻哈音樂節Head In Clouds全場勁歌熱舞

熱門新聞

朱寶意（右）曾在電影「英雄本色」中飾演張國榮女友。（取材自微博）

張國榮螢幕情侶 「神仙姐姐」息影多年氣質不減

2021-11-06 02:20
Angelababy拍廣告，兒子小海綿去探班，意外曝光了她的婚姻狀況。（取材自微博）

Angelababy兒探班 意外曝她和黃曉明婚姻狀況

2021-11-03 02:25
馬思純和彭于晏的演出引來許多批評。（取材自微博）

「第一爐香」被罵翻 導演：早知道就換掉馬思純、彭于晏

2021-11-02 02:28
再米熱。取材自微博

女星演爛片意外爆紅 養眼性感曲線驚豔中國網友

2021-11-06 17:31
林青霞67歲狀態依舊超好。(取材自微博)

林青霞半年甩肉11公斤 美回29年前巔峰 巨大鑽戒搶眼

2021-11-04 22:44
娜妲麗華（左）與勞勃韋納看似美好的一對，婚姻背後卻有許多不堪的內幕。圖／摘自imdb

新書證實好萊塢多年謠傳 寇克道格拉斯曾強暴娜妲麗華

2021-11-05 17:33

超人氣

更多 >
勞工部好頭疼 美國10月超過1億人 不工作也不求職

勞工部好頭疼 美國10月超過1億人 不工作也不求職

亞洲夜市快閃華府 台灣刈包、鹽酥雞人氣爆棚

亞洲夜市快閃華府 台灣刈包、鹽酥雞人氣爆棚
蔣經國4子女 在台都有義父

蔣經國4子女 在台都有義父
才斥1人賠45萬是垃圾報導 拜登改口：無證移民應獲補償

才斥1人賠45萬是垃圾報導 拜登改口：無證移民應獲補償
「這部爛片」讓威爾史密斯與兒子鬧翻 父子情差點破裂

「這部爛片」讓威爾史密斯與兒子鬧翻 父子情差點破裂