離婚協議卡關 布萊德彼特無心談戀愛

布萊德彼特據傳離婚協議遲遲搞不定，弄得暫無心思尋找新對象。(路透資料照片)

好萊塢巨星布萊德彼特 （Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉 （Angelina Jolie）婚變拖過五年，離婚協議仍然卡關，兩人到現在還為小孩監護權相持不下。對這個打不開的結，「Us」雜誌指布萊德彼特盡力讓自己保持積極、正面心態，卻感到大片烏雲罩頂，還沒有心思認真尋找下一位伴侶。

前不久裘莉還帶著一堆兒女出席新片「永恆族」(Eternals)的首映活動，被布萊德彼特的友人暗諷根本是在利用小孩：「有哪個真正關心孩子的媽媽會三不五時像閱兵遊行 一樣讓小孩拋頭露面？完全看不出哪裡對他們最有利，但布萊德就幾乎不太會這樣做，而且很少在訪問中提到小孩。」

裘莉執意不跟布萊德彼特取得共同監護權，而重視孩子的他也不可能接受只有探視權，儘管奮戰五年，事情看來不太會在近期有結果，也因父母親的形象對於監護權判定頗為重要，在此事沒有塵埃落定前，他真沒有心情尋找新的感情，雖然陸續有過幾次約會，還沒有哪一個是真的當成可能的對象在發展。

上個月下旬布萊德彼特被撞見和真人秀與旅遊節目名人傑克奧斯朋(Jack Osbourne)的前妻莉莎史戴利(Lisa Stelly)共進晚餐，之後已經兩個禮拜都沒任何後續，恐怕也就是只此一次。「Us」消息來源透露，布萊德彼特自己都不知道啥時會有新對象出現？裘莉與他長期抗戰，讓他真的很受影響，幸好親友在旁做他的後盾，他才能積極應戰。