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離婚協議卡關 布萊德彼特無心談戀愛

記者蘇詠智／綜合報導
布萊德彼特據傳離婚協議遲遲搞不定，弄得暫無心思尋找新對象。(路透資料照片)
布萊德彼特據傳離婚協議遲遲搞不定，弄得暫無心思尋找新對象。(路透資料照片)

好萊塢巨星布萊德彼特（Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）婚變拖過五年，離婚協議仍然卡關，兩人到現在還為小孩監護權相持不下。對這個打不開的結，「Us」雜誌指布萊德彼特盡力讓自己保持積極、正面心態，卻感到大片烏雲罩頂，還沒有心思認真尋找下一位伴侶。

前不久裘莉還帶著一堆兒女出席新片「永恆族」(Eternals)的首映活動，被布萊德彼特的友人暗諷根本是在利用小孩：「有哪個真正關心孩子的媽媽會三不五時像閱兵遊行一樣讓小孩拋頭露面？完全看不出哪裡對他們最有利，但布萊德就幾乎不太會這樣做，而且很少在訪問中提到小孩。」

裘莉執意不跟布萊德彼特取得共同監護權，而重視孩子的他也不可能接受只有探視權，儘管奮戰五年，事情看來不太會在近期有結果，也因父母親的形象對於監護權判定頗為重要，在此事沒有塵埃落定前，他真沒有心情尋找新的感情，雖然陸續有過幾次約會，還沒有哪一個是真的當成可能的對象在發展。

上個月下旬布萊德彼特被撞見和真人秀與旅遊節目名人傑克奧斯朋(Jack Osbourne)的前妻莉莎史戴利(Lisa Stelly)共進晚餐，之後已經兩個禮拜都沒任何後續，恐怕也就是只此一次。「Us」消息來源透露，布萊德彼特自己都不知道啥時會有新對象出現？裘莉與他長期抗戰，讓他真的很受影響，幸好親友在旁做他的後盾，他才能積極應戰。

安琪莉娜裘莉被嘲諷只是在利用小孩。(路透資料照片)
安琪莉娜裘莉被嘲諷只是在利用小孩。(路透資料照片)

布萊德彼特 裘莉 遊行

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