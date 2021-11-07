莎瑪海耶克自嘲防疫吃太多 穿不下「永恆族」戰服

55歲莎瑪海耶克出席「永恆族」首映會時，大方展現好身材。（路透）

55歲好萊塢女星莎瑪海耶克（Salma Hayek）在漫威電影 「永恆族」(Eternals)飾演永恆族首領艾賈克，擁有強大的治癒能力，她曾被譽為墨西哥性感女神，如今她踏入中年，笑認已與「性感」二字絕緣，「電影雖在兩年前拍完，不過疫情趨緩後有補拍，但我居家防疫時吃太多，胖到整個戲服都快塞不下，哈哈」。

莎瑪海耶克曾演過「飆風戰警」（Wild Wild West）、「英雄不回頭」（Once Upon a Time in Mexico）等賣座電影，也曾以「揮灑烈愛」（Frida）入圍奧斯卡影后，此次加入漫威，坦言是被電影劇本打動，「這是非常特別的超級英雄電影，講述天神與人類之間的關係，也探討什麼才是我們想要的真相」。

莎瑪即便工作、家庭忙碌，在看完劇本後，表明無論如何，都要演出這部電影，「我很喜歡艾賈克，她領導整個永恆族，像個睿智領袖指引大家方向，也像媽媽一樣慈愛所有夥伴」。

讓莎瑪願意演出「永恆族」的原因，其中一部分，也是能與她的好友安琪莉娜裘莉 （Angelina Jolie）合作，事實上，兩人私下常會分享媽媽經，「我們很早就結婚生子，都是職場媽媽，知道彼此很辛苦，演戲也演很久了，可以為其他年輕演員提供我們的人生經驗」，另外，莎瑪提到今年9月在家開生日派對，好姐妹裘莉有出席，陪她一起捧著蛋糕吹蠟燭，還在她臉上沾奶油，兩人的好交情，自然不在話下。

莎瑪於2009年嫁給交往多年的法國開雲集團總裁亨利皮諾，並育下一女，她坦承這次加入漫威電影，有一部分也是為了讓女兒看見媽媽的英姿，她說女兒一直很喜歡「復仇者聯盟」（ The Avengers），被問未來最想遇到哪個復仇者聯盟成員？她爽快回應：「叫他們全上吧，我會一口氣打垮他們，然後用我的能力幫他們治療，接著我們可以再打一場。」