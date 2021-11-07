「黑豹妹」蕾蒂夏萊特受傷康復 盼明年初重返崗位

「黑豹妹」蕾蒂夏萊特拍「黑豹2」時，因打鬥戲而受傷。（路透資料照片）

娛樂媒體5日報導，漫威 超級英雄電影 「黑豹2」（Black Panther: Wakanda Forever）6月底開拍後，由於要角蕾蒂夏萊特（Letitia Wright）8月在片場受傷，拍攝工作 被迫暫停。

中央社引述「綜藝」（Variety）及「好萊塢內幕」（Hollywood Insider）報導，蕾蒂夏萊特是蓋亞那（Guyana）裔英國籍演員，她的代表透過聲明表示：「自9月以來，蕾蒂夏一直在倫敦休養，已從『黑豹2』片場傷勢中康復，她期望於2022年初重返工作崗位。」

8月下旬，蕾蒂夏萊特在波士頓拍攝需要吊鋼絲上陣的特技鏡頭時不慎受傷。當時漫威宣稱，她的傷勢並不嚴重，很快就能康復，這也不會影響「黑豹2」的拍攝時程。

據報導，由於「黑豹」男主角查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）去年8月罹患大腸癌逝世，預計蕾蒂夏萊特在續集戲份將更吃重。

「黑豹2：瓦干達萬歲」預定明年11月正式上映。儘管目前暫時停拍，但據報導電影上映時程仍將維持不變。

蕾蒂夏萊特在2018年備受好評的電影「黑豹」（Black Panther）中飾演男主角的天才小妹舒莉（Shuri）。這部以黑人演員為主的電影不僅成為一個文化里程碑，票房收入高達13億美元，還獲得奧斯卡獎最佳影片提名。