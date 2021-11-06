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喬治克隆尼怕被報復 公開信籲媒體 勿刊登兒女照片

中央社／洛杉磯5日綜合外電
喬治克隆尼夫妻。（路透）
喬治克隆尼夫妻。（路透）

曾獲奧斯卡最佳男配角獎的喬治克隆尼（George Clooney）今天呼籲媒體不要刊登他的子女照片，怕孩子身陷危險，淪為歹徒下手的目標。

60歲影星喬治克隆尼表示，由於身為人權律師的妻子阿瑪爾克隆尼（Amal Clooney）經常對付壞人，使得兩人的一雙兒女可能淪為歹徒報復的對象。

美國娛樂業界週刊「綜藝」（Variety）公布喬治克隆尼的公開信，信中寫道：「我妻子的工作性質讓她必須對付恐怖組織，並讓他們接受審判，我們盡可能採取預防措施，確保家人安全。」

喬治克隆尼表示，如果孩子們的面孔被刊登出來，夫妻倆就無法保護孩子安全。

喬治克隆尼致函英國「每日郵報」（Daily Mail）和其他刊物，並表示他是在網路上看到女星盧德（Billie Lourd）的1歲女兒照片後萌生寫這封信的念頭。盧德是「星際大戰」系列電影中飾演莉亞公主的已故女星嘉莉費雪（Carrie Fisher）之女。

喬治克隆尼在信中表示：「我身為一名公眾人物，接受經常侵犯隱私的照片是我工作必須付出的一部分代價，但我們的孩子並沒有做出這樣的承諾。」

喬治克隆尼寫道：「我們從未出售孩子們的照片，沒在玩社群媒體，也從來不貼照片，因為這麼做會置他們的生命於險境。不是妄想的危險，而是現實世界的問題、現實世界的影響。」

喬治克隆尼演出的代表作包括電影「瞞天過海」（Ocean's Eleven）、「蝙蝠俠4：急凍人」（Batman & Robin）、「地心引力」（Gravity）、「諜對諜」（Syriana）和影集「急診室的春天」（ER）等。

喬治克隆尼2014年與阿瑪爾結為連理，2017年迎來龍鳳胎。

法新社報導，喬治克隆尼先前曾槓上英國八卦刊物「每日郵報」。「每日郵報」近年來靠著民粹主義的線上版，成功將侵犯名人隱私的新聞傳送美國。

喬治克隆尼2014年指控「每日郵報」杜撰文章，當時內容宣稱他的準岳母反對女兒出嫁，「每日郵報」隨後致歉，喬治克隆尼雖然感謝「每日郵報」道歉，卻表示他拒絕接受道歉。

美國 電影 隱私

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