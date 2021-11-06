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蓋兒產後6個月身材火辣 曝合作萊恩、巨石強森祕辛

記者陳建嘉／綜合報導
巨石強森(左起)、蓋兒加朵以及萊恩雷諾斯為主演新片「紅色通緝令」宣傳。（圖：Netflix提供）
巨石強森(左起)、蓋兒加朵以及萊恩雷諾斯為主演新片「紅色通緝令」宣傳。（圖：Netflix提供）

巨石強森（Dwayne Johnson）、蓋兒加朵（Gal Gadot）以及萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）主演Netflix動作喜劇「紅色通緝令」（Red Notice），5日在洛杉磯舉辦首映，最強吸睛「嬌」點莫過於今年6月才生完第三胎，如今已恢復火辣身材的蓋兒加朵，身穿閃亮的紅色禮服秀出逆天長腿。當現場被問到小孩是否知道媽媽是全球巨星時，她甜笑回答：「我小孩只知道我是演員，有名的演員，除此之外對我的工作了解有限，畢竟我是他們的媽媽」。

在Netflix訪問中，提到與巨石強森和萊恩雷諾斯的合作時，蓋兒開心表示：「跟兩位男士合作真的開心又愉快，拍攝過程最大的挑戰就是我不能笑場，我要保持戲裡的神秘面貌，不可以偷笑，但天知道我多愛大笑啊！」她也提到自己最喜歡與巨石強森跳舞的橋段，因為乍看之下只是輕鬆地邊跳舞邊講話，但其實是步步為營，劇中充滿各種轉折及驚喜，直呼超好玩，也打得很過癮。

巨石強森在活動現場開心表示：「這是Netflix有史以來最大的首映活動！」在接受Netflix的訪問時形容這部電影是：「我們像是帶粉絲進入一段旅程，一路給大家許多驚喜和轉折，絕對出乎意料，絕對猜不到」，並不忘拉攏粉絲心嘴甜表示：「粉絲都懂，品味也很好，我的直覺告訴我這部片會是賣座強片，一部電影是一般好還是超級棒，演員邊拍會邊有感覺，我可以感覺到粉絲會喜歡，他們都很聰明！」。

而當被問到與巨石強森和蓋兒加朵合作的部份時，萊恩雷諾斯則逗趣地回答：「這是一部無敵爽的動作喜劇冒險片，各種爽快的元素都有，要找到這樣的三人組合是史無前例，是 Netflix 想辦法把片子生出來，也因為是這樣的卡司，『紅色通緝令』才這麼特別」，他還提到三人的互動好默契佳都是來真的，因為他認識巨石強森超過20年，意思是兩人小時候一起在公園玩沙才會認識這麼久，得意炫耀能維持這麼久的友誼很厲害；他與蓋兒加朵也認識將近10年，所以從一開始就有輕鬆自然的好默契。

此外，最難忘的莫過於有一場他必須在四層樓高的鷹架上跑跳的戲，他自己也都不禁會想是否真的能這樣跑，直呼自己「真的瘋」，講話向來率直的他也直接透露有些場面雖然也會仰賴替身，但因為電影團隊是用高解析攝影機拍攝，所以都盡量親身上陣展現敬業精神。

巨石強森 Netflix 電影

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