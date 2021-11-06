我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

帶混血女兒搭機遭疑人口販子 洛杉磯婦批西南航空歧視

228：206 眾院通過1.2兆元基建案 下周送拜登簽署

美國隊長其實是「最性感男人」？傳誤PO露鵰照丟寶座

記者蘇詠智／綜合報導
克里斯伊凡傳去年因誤發「露鵰照」錯失「全球最性感男人」。（取材自IMDb）
克里斯伊凡傳去年因誤發「露鵰照」錯失「全球最性感男人」。（取材自IMDb）

「時人」每年11月都會推出「全球最性感男人」專題，去年由曾演出「黑豹」（Black Panther）的黑人男星麥可B喬丹（Michael B. Jordan）風光獲選。根據八卦媒體Page Six報導，去年本來要榮登寶座的是「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans），由於他不慎手滑誤發出「露鵰照」才被取代，「時人」今年會讓克里斯伊凡當選，預計下周宣布；對此，「時人」或克里斯伊凡都沒有任何說法。

「全球最性感男人」已頒發了超過30屆，大都由電影紅星勝出，電視小生、樂壇紅人、運動界的大牌與話題名流只占少數名額，儘管如此，還是有些影壇大牌對此頭銜敬謝不敏，娛樂圈盛傳雷恩葛斯林（Ryan Gosling）幾度拒絕成為「全球最性感男人」，還被傳2011、2014年都拒絕，因此才由布萊德利庫柏（Bradley Cooper）、克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）分別補上。不過當事人沒有不樂意，卻因為個人疏失被「時人」臨時替換的情況並不多，克里斯伊凡恐怕是難得的特例。

有趣的是，麥可B喬丹和克里斯伊凡不但都是漫威英雄片的重要演員，還都曾經扮演過「驚奇4超人」（Fantastic Four）中的「霹靂火」。「時人」會不會因提早被破哏、火速在一周之內另外找人再一次換掉克里斯伊凡？各方都在拭目以待。

喬丹 美國 電影

上一則

裘莉演「永恆族」患病戰士 曝孩子看過脆弱的自己

下一則

劉詩詩「1個月只工作1天」 粉絲失望喊退圈

延伸閱讀

杜蘭特 575場至少25分 排名躍居史上第9

杜蘭特 575場至少25分 排名躍居史上第9
克里斯伊凡「全球最性感男人」去年手滑露鵰臨時被換？

克里斯伊凡「全球最性感男人」去年手滑露鵰臨時被換？
NBA／皮朋爆料 「最後一舞」喬丹賺飽 隊友1毛錢沒分到

NBA／皮朋爆料 「最後一舞」喬丹賺飽 隊友1毛錢沒分到
喬丹新秀運動鞋 147.2萬元售出成交 創比賽鞋拍賣紀錄

喬丹新秀運動鞋 147.2萬元售出成交 創比賽鞋拍賣紀錄

熱門新聞

Angelababy拍廣告，兒子小海綿去探班，意外曝光了她的婚姻狀況。（取材自微博）

Angelababy兒探班 意外曝她和黃曉明婚姻狀況

2021-11-03 02:25
馬思純和彭于晏的演出引來許多批評。（取材自微博）

「第一爐香」被罵翻 導演：早知道就換掉馬思純、彭于晏

2021-11-02 02:28
汪小菲和大S又傳出婚變。（取材自微博）

汪小菲悄刪照？ 網瘋傳「大S將官宣離婚」 S媽說話了

2021-10-30 20:27
年過半百的布魯克雪德絲依舊充滿明星丰采。（路透資料照片）

「漂亮寶貝」賣牛仔褲不穿內褲被罵翻 40年後直呼冤枉

2021-10-29 14:46
劉嘉玲當脫口秀主持人，大爆林青霞（圖）、張國榮打麻將的小祕密。（本報系資料照片）

劉嘉玲出賣好友 揭張國榮、林青霞打牌祕辛

2021-10-29 02:30
林青霞67歲狀態依舊超好。(取材自微博)

林青霞半年甩肉11公斤 美回29年前巔峰 巨大鑽戒搶眼

2021-11-04 22:44

超人氣

更多 >
又要調時鐘了 為什麼我們要這樣對待自己？

又要調時鐘了 為什麼我們要這樣對待自己？
「我睡著了」 涉性虐女友致死 華男加控仇恨犯罪

「我睡著了」 涉性虐女友致死 華男加控仇恨犯罪
美造價30億美元核潛艦 為何無法閃過海底山脈？

美造價30億美元核潛艦 為何無法閃過海底山脈？
輝瑞抗新冠病毒口服藥傳捷報 降低重症風險89%

輝瑞抗新冠病毒口服藥傳捷報 降低重症風險89%
研究：60%南亞裔具特定基因 染疫死亡風險加倍

研究：60%南亞裔具特定基因 染疫死亡風險加倍