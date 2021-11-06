美國隊長其實是「最性感男人」？傳誤PO露鵰照丟寶座

克里斯伊凡傳去年因誤發「露鵰照」錯失「全球最性感男人」。（取材自IMDb）

「時人」每年11月都會推出「全球最性感男人」專題，去年由曾演出「黑豹」（Black Panther）的黑人男星麥可B喬丹 （Michael B. Jordan）風光獲選。根據八卦媒體Page Six報導，去年本來要榮登寶座的是「美國 隊長」克里斯伊凡（Chris Evans），由於他不慎手滑誤發出「露鵰照」才被取代，「時人」今年會讓克里斯伊凡當選，預計下周宣布；對此，「時人」或克里斯伊凡都沒有任何說法。

「全球最性感男人」已頒發了超過30屆，大都由電影 紅星勝出，電視小生、樂壇紅人、運動界的大牌與話題名流只占少數名額，儘管如此，還是有些影壇大牌對此頭銜敬謝不敏，娛樂圈盛傳雷恩葛斯林（Ryan Gosling）幾度拒絕成為「全球最性感男人」，還被傳2011、2014年都拒絕，因此才由布萊德利庫柏（Bradley Cooper）、克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）分別補上。不過當事人沒有不樂意，卻因為個人疏失被「時人」臨時替換的情況並不多，克里斯伊凡恐怕是難得的特例。

有趣的是，麥可B喬丹和克里斯伊凡不但都是漫威英雄片的重要演員，還都曾經扮演過「驚奇4超人」（Fantastic Four）中的「霹靂火」。「時人」會不會因提早被破哏、火速在一周之內另外找人再一次換掉克里斯伊凡？各方都在拭目以待。