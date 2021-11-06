爆陳年醜聞 娜妲麗華曾淚訴 未成年遭寇克道格拉斯性侵

娜妲麗華曾被性侵。(路透資料照片)

好萊塢 有權勢男性對女性的侵犯由來已久，「西城故事」（West Side Story）、「養子不教誰之過」（Rebel Without a Cause）玉女 偶像娜妲麗華（Natalie Wood）的妹妹拉娜華（Lana）將推出的新書中，透露娜妲麗曾在未成年時遭到當年天王巨星寇克道格拉斯（Kirk Douglas）的侵犯，為了怕影響星途而隱忍。雖是超過60年前的事，卻因主角都是傳奇影星而廣受矚目。

拉娜記得在自己大概8歲時，一心栽培娜妲麗當明星的母親，為她安排和寇克道格拉斯見面，期待有助於她打開影城人脈；不料娜妲麗很晚才回來，還和母親大吵。拉娜當時並不知道發生什麼，多年後娜妲麗才坦言自己被寇克侵犯，又害怕又困惑，講著講著就掉眼淚。

寇克道格拉斯被爆曾性侵未成年演藝圈晚輩。(Getty Images)

儘管娜妲麗沒有公開把此事抖出，卻成了業界流傳許久的八卦 ，當寇克道格拉斯去年初以103歲高壽去世時，娜妲麗華的名字再次成熱門關鍵字，對此寇克的兒子麥克道格拉斯（Michael Douglass）只發表聲明，願他們都能安息。

娜妲麗此後對男性態度丕變，卻又掉進英俊小生勞勃韋納（Robert John Wagner）的情網，彼此兩度結婚。40年前娜妲麗在遊艇意外後落水溺斃，各方懷疑勞勃殺妻，他堅決否認；可是拉娜的新書中認定姊夫就是謀害姊姊的兇手，她也稱自己不期待已91歲的他會入獄，只想讓世人知道真相。