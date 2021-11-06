裘莉演「永恆族」患病戰士 曝孩子看過脆弱的自己

安琪莉娜裘莉(右)與馬東石在「永恆族」飾演一對搭檔，她大讚馬東石是暖男。（取材自YouTube）

安琪莉娜裘莉 （Angelina Jolie）首度演出漫威電影 「永恆族」（Eternals

），飾演威力強大的女戰士聖娜，卻為特殊疾病所苦，「我的孩子們很喜歡這部電影，他們也覺得這個角色非常像我，我想是因為他們看過我最脆弱痛苦的樣子吧，他們也知道我會像聖娜一樣，能努力為所愛之人奮戰。」

提到小孩，裘莉露出幸福的笑容，「他們也很喜歡馬東石飾演的守護者吉爾伽美什，因為馬東石用盡全力保護我」。裘莉稱讚馬東石外型壯碩，個性卻細膩溫暖，「我最喜歡的一場戲是他站在我旁邊，說他會永遠站在我這一邊，我們的關係不是一般的男女關係，更像是家人。」

裘莉片中還有一場對著烤麵包機、面露困惑的戲，「孩子們看到那場戲都哈哈大笑，他們知道我廚藝很差，會在廚房嘲笑我，說我會燒掉廚房，鬧得一團糟。」她不忘感性補充，「很棒的是，他們都知道父母並不完美，但你知道他們是愛你的，願意為小孩嘗試很多事。」片中有段台詞「當你深愛一件事，你會保護它」，是她與導演 趙婷一起構思，「我跟他們說，有句特別的台詞是獻給他們的，他們一看就知道是這一句，我真的很感動。」

由於裘莉在「永恆族」中嫉惡如仇，而她私底下積極參與公益事業，直接表明自己是願意為愛而戰的人，「不只是對我所愛的或關心的人，只要當我看到不公義的事情，或看到有人被傷害，當我認定自己可以盡一份力量，生而為人，我絕不會置之不理。」