等21年才確定是他 最坎坷「性感王」非基努李維莫屬

基努李維在「捍衛戰警」的帥氣征服全球觀眾。(取材自IMDb)

1985年，「時人」(People)第一次推出「全球最性感男人」專題，由正在影壇走紅的梅爾吉勃遜(Mel Gibson)成為封面，自此開始每年一度的性感之王人選都會成為眾所矚目的話題。然而在1993年首度由當時還是夫妻的李察吉爾（Richard Gere）與辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）獲封「全球最性感伴侶」，取代只有男性一人上封面，1994年更完全沒有推出此專題，在各方狐疑之下，1995年1月火速宣布當年最性感男人是布萊德彼特 （Brad Pitt）﻿，之後每一年都沒有停辦，卻始終未解開「1994年誰最性感」的謎底。

休葛蘭因「妳是我今生的新娘」紅遍歐美。(取材自IMDb)

直到2015年，為了慶祝「全球最性感男人」推出滿30周年，「時人」做了特別節目，不知是否為了湊滿30這個數字，或是彌補當年的遺憾，總編輯傑斯凱格終於透露當年有機會成為性感之王的包括基努李維 、休葛蘭（Hugh Grant）和金凱瑞（Jim Carrey），他們分別因為「捍衛戰警」（Speed）、「妳是我今生的新娘」(Four Weddings and a Funeral)和「摩登大聖」(The Mask)等賣座熱片成為話題焦點，而最後基努李維被選為1994年「全球最性感男人」，休葛蘭和金凱瑞都只能陪榜居次，也許基努到了21年後仍然保養得宜且還在影壇大受歡迎也加分不少。

金凱瑞以「摩登大聖」登上票房巨星寶座。(取材自IMDb)

不過相較其他當年就宣布的得主，基努李維遲來了21年的肯定已經不太有實質意義，至少在形式上，他就是沒有自己「性感之王」封面的唯一代表，性格低調、一直都沒有想太出風頭的他，當然也不會去計較這些。