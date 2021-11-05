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白雪公主真人版 神力女超人蓋兒加朵恐變壞皇后

記者陳建嘉／綜合報導
蓋兒加朵將在新版「白雪公主」飾演壞皇后。（取材自Instagram）
蓋兒加朵將在新版「白雪公主」飾演壞皇后。（取材自Instagram）

迪士尼影業「白雪公主」（Snow White and the Seven Dwarfs）真人版即將登上大銀幕，片商曾在6月公布新任「白雪公主」，由年輕拉丁女星瑞秋齊格勒（Rachel Zegler）演出，近日更公布反派「壞皇后」，可望由「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gado）演出，不少網友看到此消息，開玩笑表示：「魔鏡這次不用撒謊了」。

根據「Deadline」報導，蓋兒加朵正與迪士尼進行最終洽談，演出「壞皇后」的機率極高，據傳迪士尼對於「白雪公主」一角，始終舉棋不定，最終才決定由瑞秋齊格勒演出，但是他們從一開始就希望蓋兒能演出壞皇后。

電影預計2022年開拍，由導演馬克韋伯（Marc Webb）執導，這也是迪士尼繼由「黑魔女」（Maleficent）、「庫伊拉」（Cruella）之後，再度推出經典動畫的真人版重製電影。

蓋兒加朵要演出新一代「壞皇后」，該如何一洗她在影迷心目中正義的「神力女超人」形象，屆時將是一大考驗。

不過，對於此次選角網上仍有正反兩面意見，消息一公布便很快在網上引發熱烈討論，不少人認為瑞秋齊格勒沒有蓋兒加朵美，也有人認為他的膚色不合適，也有網友歪樓回：「魔鏡不用說謊了」、「魔鏡回答：最美的人是您。全劇終」、「如果還說白雪公主比較漂亮的話，那鏡子可以丟了」。

迪士尼經典動畫「白雪公主」即將再度翻拍成真人版。（取材自Instagram）
迪士尼經典動畫「白雪公主」即將再度翻拍成真人版。（取材自Instagram）

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