白雪公主真人版 神力女超人蓋兒加朵恐變壞皇后

蓋兒加朵將在新版「白雪公主」飾演壞皇后。(取材自Instagram)

迪士尼 影業「白雪公主」(Snow White and the Seven Dwarfs)真人版即將登上大銀幕,片商曾在6月公布新任「白雪公主」,由年輕拉丁女星瑞秋齊格勒(Rachel Zegler)演出,近日更公布反派「壞皇后」,可望由「神力女超人」蓋兒加朵(Gal Gado)演出,不少網友看到此消息,開玩笑表示:「魔鏡這次不用撒謊了」。

根據「Deadline」報導,蓋兒加朵正與迪士尼進行最終洽談,演出「壞皇后」的機率極高,據傳迪士尼對於「白雪公主」一角,始終舉棋不定,最終才決定由瑞秋齊格勒演出,但是他們從一開始就希望蓋兒能演出壞皇后。

電影 預計2022年開拍,由導演 馬克韋伯(Marc Webb)執導,這也是迪士尼繼由「黑魔女」(Maleficent)、「庫伊拉」(Cruella)之後,再度推出經典動畫的真人版重製電影。

蓋兒加朵要演出新一代「壞皇后」,該如何一洗她在影迷心目中正義的「神力女超人」形象,屆時將是一大考驗。

不過,對於此次選角網上仍有正反兩面意見,消息一公布便很快在網上引發熱烈討論,不少人認為瑞秋齊格勒沒有蓋兒加朵美,也有人認為他的膚色不合適,也有網友歪樓回:「魔鏡不用說謊了」、「魔鏡回答:最美的人是您。全劇終」、「如果還說白雪公主比較漂亮的話,那鏡子可以丟了」。