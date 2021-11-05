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湯姆漢克斯扮災難倖存者 自稱是隔離高手

記者陳建嘉／綜合報導
湯姆漢克斯直言新片題材很切合時下的新冠肺炎疫情。（圖：Apple TV+提供）
湯姆漢克斯直言新片題材很切合時下的新冠肺炎疫情。（圖：Apple TV+提供）

好萊塢巨星湯姆漢克斯（Tom Hanks）帶來科幻新片「芬奇的旅程」(Finch)，日前舉辦全球記者會，他飾演末日災變來襲之後的倖存者芬奇，也是一名機械科學家，獨自與愛犬、機器人傑夫，在荒蕪的未來世界生存，「其實如果擺到新冠肺炎的當下，我覺得芬奇是個隔離高手，而且他不想念任何事物，不會嚮往去商店買東西，或是去咖啡店」。

湯姆漢克斯去年初感染新冠肺炎，當時還曾在Instagram上呼籲各界慎防這可怕的病毒。漢克斯強調他們不是看到全球封鎖，不是看到大家都戴口罩，不是看到每個人無法四處旅行才決定拍這部電影，「我很高興我們不是因為這樣才拍電影」，但他也希望透過「芬奇的旅程」，讓大家能更了解世界級重大災變的嚴重性。

漢克斯被問到如果現實生活中，真的有一架機器人，會請他做什麼，他搞笑回應：「我會請他揉我的肩膀，幫我腳底按摩，幫我做一個好吃的花生三明治，早上起床時幫我開電視。」逗得記者哈哈大笑。

有媒體提及湯姆漢克斯演出「浩劫重生」時，朋友只有一顆排球，這回則一隻狗相伴，未來希望有什麼「特別」的同伴？漢克斯笑稱如果可以選，還是希望與人類一起合作，「但這種情況下，還是希望有一隻聽話的狗，陪伴我度過每一天。」漢克斯也提及拍「芬奇的旅程」，讓他印象最深刻的戲，就是如何與狗互動，「狗必須經年累月的訓練，我們的動物訓練師非常厲害，他們早與狗培養出深厚的情誼。」

此外，美國有線電視新聞網（CNN）報導，湯姆漢克斯近日登上美國廣播公司（ABC）節目脫口秀節目「吉米夜現場」（Jimmy Kimmel Live）宣傳新片時，證實美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）曾邀他搭乘藍源（Blue Origin）火箭上太空，但並非無償。

湯姆漢克斯婉拒這場邀約，他說：「我們現在就能模擬太空旅行，我才不要支付那2800萬美元呢！」

湯姆漢克斯在「芬奇的旅程」當中，與機器人、狗踏上末日求生旅程。（圖：Apple ...
湯姆漢克斯在「芬奇的旅程」當中，與機器人、狗踏上末日求生旅程。（圖：Apple TV+提供）

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