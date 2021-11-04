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「新版黛妃」雙喜臨門 克莉絲汀史都華接受女友求婚 曝婚禮細節

記者黃保慧、陳建嘉／綜合報導
「暮光女」克莉絲汀史都華(右)驚喜宣布，被編劇女友迪倫梅爾求婚成功。（取材自Instagram）
「暮光女」克莉絲汀史都華(右)驚喜宣布，被編劇女友迪倫梅爾求婚成功。（取材自Instagram）

以「暮光之城」（Twilight）系列走紅的克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）近期宣傳黛妃傳記電影「史賓賽」（Spencer），在「霍華史登秀」（Howard Stern Show）上證實已被編劇女友迪倫梅爾（Dylan Meyer）求婚成功，更在節目上甜蜜表示，本就想當被求婚的一方，迪倫也暖心完成她的心願，「我們要結婚了，這件好事正在發生」。

史都華曾與合演「暮光之城」的羅伯派汀森（Robert Pattinson）傳出緋聞，兩人破局後，她大方公開自己的性向，近日更將建立同性婚姻。

克莉絲汀史都華曾與羅伯派汀森傳出緋聞。(Getty Images)
克莉絲汀史都華曾與羅伯派汀森傳出緋聞。(Getty Images)

至於會不會舉行大型結婚典禮，史都華說在家舉行小型婚禮即可，因為她和女友都是洛杉磯人，這樣一來很多親朋好友都可出席。她說，其實也不想要繁雜的儀式，「我不要有走紅毯那種儀式，我想要的是，兩個人就站著，交換誓言。」不少網友為她開心，也希望接下來能秀出兩人的婚紗。

史都華與迪倫是認識8年的好友，後來各自單身後，她有次在一間酒吧因為難掩對迪倫的敬仰，瞬間脫口而出「我愛妳」；去年史都華也曾在宣傳新片時，多次表示想與迪倫互訂終身。

史都華可說「雙喜臨門」，主演的「史賓賽」近日公布的角色版海報，第一款海報出現的晚禮服，就花了1034個小時打造，其中有700小時都是耗費在複雜的刺繡上。

黛安娜王妃生前是時尚指標，「史賓賽」中出現的服裝自然不能馬虎。片中史都華的服裝，都是黛安娜王妃真的曾經穿過的款式。

演完本片後，史都華對黛安娜王妃離婚的勇氣也深感欽佩。「史賓賽」5日全美同步上映。

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