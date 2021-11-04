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威爾史密斯自揭「黑暗面」：父家暴母、想將父推下樓梯

編譯張君堯／綜合報導
著名演員威爾史密斯在一本新回憶錄中揭示了自己成長過程中的「黑暗面」，以及他與已故父親的「複雜關係」。（路透）
著名演員威爾史密斯在一本新回憶錄中揭示了自己成長過程中的「黑暗面」，以及他與已故父親的「複雜關係」。（路透）

著名演員威爾史密斯（Will Smith）在一本新回憶錄中揭示了自己成長過程中的「黑暗面」，以及他與已故父親的「複雜關係」。

CNN報導，在11月9日推出的回憶錄「Will」中，威爾史密斯提及父親時透露「我父親很暴力，但他同時會來看每場比賽、每場表演和獨奏會。他是個酒鬼，但他在我每一部電影的首映會都保持清醒」。

威爾史密斯還講述一段9歲時經歷的「恐懼」，他回憶自己看著父親「猛烈地一拳打在母親頭部一側，讓她癱倒在地、還看到母親吐血」，並強調「那間臥室的那一刻，可能比我生命中的任何其他時刻都更能定義『我是誰』」。

此外，威爾史密斯還提到「小時候我總是告訴自己『總有一天我會為我母親報仇』，當我足夠年長、足夠強大，當我不再是一個懦夫時，我會殺了他」。

直到一天當威爾史密斯推著父親走向浴室時，他發現自己在階梯邊緣停了下來，突然有股「黑暗想法」出現在腦海裡，自己當下想到「我可以把他推下去，然後輕鬆撇開責任，不過隨著數十年的痛苦、憤怒和怨恨逐漸消退，我搖了搖頭，繼續推著爸爸去洗手間」。

威爾史密斯的父親於2016年去世、當時他已經離婚長達16年，在他生病之後一直由威爾史密斯照料。

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