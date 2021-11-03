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裘莉新片宣傳 靠女兒穿她舊衣炒話題？

娛樂新聞組／綜合報導
Zahara（右）穿安琪莉娜裘莉2014年出席奧斯卡頒獎典禮的禮服。（取材自Instagram）
Zahara（右）穿安琪莉娜裘莉2014年出席奧斯卡頒獎典禮的禮服。（取材自Instagram）

好萊塢巨星布萊德彼特（Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）婚變到現在五年多還沒有結果，雙方都還在對孩子們監護權的各自堅持、未能達成協議，不過孩子們大都與裘莉住在一起，因而每次她有新片要推出，就能看到他們盛裝打扮圍繞著她的場面，強化「好媽媽」形象。雖然布萊德不會為此提出攻擊，他的友人可看不下去，對媒體砲轟裘莉根本是利用孩子在為自己洗白。

安琪莉娜裘莉（左三）毫不意外把孩子都帶去「永恆族」首映活動。（路透）
安琪莉娜裘莉（左三）毫不意外把孩子都帶去「永恆族」首映活動。（路透）

這名自稱是布裘雙方都認識的人士表示：「我實在看不懂像她這樣，每次都把小孩子們像閱兵一樣帶出來排排站，到底哪裡符合『對他們最好的利益』？布萊德絕對不會讓小孩這樣公開拋頭露面只為炒話題，他甚至很少對外提到他們。」他也稱這群孩子因為有都很自我的爸媽，因此毫不意外的都很有主見，不會做自己不願意、不想做的事。

Shiloh（左）現身英國首映禮穿的吊帶連身裙，是裘莉的舊衣。（取材自Insta...
Shiloh（左）現身英國首映禮穿的吊帶連身裙，是裘莉的舊衣。（取材自Instagram）

此外，中時新聞網報導，裘莉在電影「永恆族」飾演要角，她日前出席宣傳活動就帶著孩子們，有人注意到她接連讓女兒穿先前她穿過的禮服，意外引起討論，她先前其實就曾說過，她認為女兒會穿得比自己更好看，所以把衣服傳承下去，真相曝光讓粉絲被她母愛感動。

繼裘莉在「永恆族」首映會上，讓16歲的Zahara穿她2014年出席奧斯卡頒獎典禮的禮服後，近日裘莉一樣帶著5名子女現身英國首映禮，15歲的Shiloh穿了俏麗的吊帶連身短裙，這也是裘莉的舊衣，2019年她在電影「黑魔女2」記者會就是穿它。

裘莉 電影 布萊德彼特

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