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紅髮艾德才確診…瓊邦喬飛、布萊恩亞當斯也傳染疫

娛樂新聞組／綜合報導
瓊邦喬飛傳出染疫消息。（路透資料照片）
瓊邦喬飛傳出染疫消息。（路透資料照片）

美國樂團主唱瓊邦喬飛（Jon Bon Jovi）和加拿大歌手布萊恩亞當斯（Bryan Adams）證實感染新冠肺炎，是最新兩位接種疫苗但仍確診染疫的西洋樂壇人物。他們在檢測結果出爐後，昨晚各自的演出活動都已取消。

「洛杉磯時報」等外媒報導，瓊邦喬飛的公關發布聲明說，「瓊有完整接種疫苗，目前情況良好」。

這位來自新澤西州、暢銷金曲包括It's My Life的搖滾歌手原本排定在佛羅里達州一場萬聖節活動中演出並與樂迷互動。他確診消息對外宣布之際，演出地點已有樂迷入場。目前還不清楚主辦單位是否會退票。

而電影「俠盜王子羅賓漢」(Robin Hood：Prince of Thieves)主題曲「一切皆為你」（Everything I Do I Do It for You）原唱人布萊恩亞當斯，則原本排定昨晚在搖滾名人堂盛典上演出，但證實確診後，已經取消上台表演的計畫。

布萊恩亞當斯經紀人證實這位藝人已完整接種疫苗，且是無症狀患者。他的場次已臨時改由女星妮可基嫚（Nicole Kidman）的鄉村歌手丈夫齊斯艾本（Keith Urban）頂替。

而稍早前，英國創作型歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）同樣證實染疫。他上周在照片分享平台Instagram宣布確診，並表示接下來僅將透過網路進行演出、接受訪問。

布萊恩亞當斯傳出染疫消息。(取材自Instagram)
布萊恩亞當斯傳出染疫消息。(取材自Instagram)

亞當斯 疫苗 新澤西州

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