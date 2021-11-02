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為「格雷」脫了被嘲諷 傑米道南不後悔

記者蘇詠智／綜合報導
傑米道南（左）和達珂塔強生在「格雷的五十道陰影」都有清涼裸露的鏡頭。(取材自IMDb)
傑米道南（左）和達珂塔強生在「格雷的五十道陰影」都有清涼裸露的鏡頭。(取材自IMDb)

以「格雷的五十道陰影」（Fifty Shades of Grey）系列聲名大噪的愛爾蘭男星傑米道南（Jamie Dornan），近作「貝爾法斯特」 （Belfast）奧斯卡呼聲頗高，有機會讓他與獎項沾邊。雖然在「格雷」之後他就不太再演大尺度的裸露情節，卻表示拍攝這系列電影對他的事業並沒有任何傷害，而且讓他和家人的生活在經濟上變得更寬裕，他真的非常感恩，也永遠不會改變這個態度。

「格雷的五十道陰影」系列影片在開拍前就因為原著充滿各種大膽性愛描述，被廣大觀眾看輕，甚至認為若真有演員該接演主角，雖然會一下子知名度大開，卻會因此變成公眾笑柄。

主演的傑米和女主角達珂塔強生（Dakota Johnson）雖然在知名度暴漲後被「金酸莓獎」頒發最差男女主角消遣，卻都沒有在演藝圈消失，反而逐漸走出不一樣的戲路。

且「格雷的五十道陰影」系列電影口碑雖差，在全球總票房賣破12億美元，絕對夠叫座。傑米坦言：「粉絲們熱愛它，雖然嚴肅影評想當然爾的不那麼欣賞，可是讓我過不去的是它變成一種笑話，我們所有工作人員、演員都是非常努力、認真的在拍。」他覺得自己選擇主演「格雷」系列以後，再拍任何新片，都常會被標榜是「在『格雷』之後最好的一次演出」，彷彿他還不夠證明自己實力，仍然在為主演「格雷」的這個決定而贖罪。

傑米表示雖然理解這些情況，不代表他不會生氣或是覺得被刺傷，要是人們的意思是：「其實他演技也沒那麼爛。」那就這樣吧。不過真正從他演戲就看到現在的觀眾，會知道他有一定的表演實力。

傑米道南不後悔演出叫座不叫好的情色話題電影。(取材自Instagram)
傑米道南不後悔演出叫座不叫好的情色話題電影。(取材自Instagram)

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