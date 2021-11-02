誤殺事件才過2周 亞歷鮑德溫歡慶萬聖節挨轟

亞歷鮑德溫的妻子希拉莉亞在IG上分享一家8口慶祝萬聖節的溫馨照片。(取材自Instagram)

資深男星亞歷鮑德溫 （Alec Baldwin）在拍攝新片「Rust」時，因道具槍擊發出子彈而誤殺烏克蘭裔攝影 指導哈莉娜哈欽絲（Halyna Hutchins），日前他受訪時稱「至今都還沒辦法平復心情」。事隔不到兩周，近日正逢萬聖節 ，妻子希拉莉亞（Hilaria Thomas Baldwin）1日卻曬出全家慶祝萬聖節變裝照，引來網友砲轟。

噓！星聞報導，亞歷鮑德溫38歲嫩妻希拉莉亞，1日在IG上分享一家8口慶祝萬聖節變裝的溫馨照片，氣氛相當歡樂溫馨，希拉莉亞在文中寫道：「今天我們團結起來給孩子們放假，這是最後一分鐘生出來的服裝，雖然有點雜亂，但他們很開心，也溫暖了我這做媽媽的心」，並向粉絲祝賀「萬聖節快樂！他們給了我們愛，我們送妳愛和南瓜」。

發文一出，雖然有網友送上祝福，但也引來許多網友砲轟，認為希拉莉亞的舉動相當不妥當，完全沒有顧及到離世女攝影的丈夫與小孩的感受；隨後，希拉莉亞則將貼文留言功能關閉，不願多做回應。

事實上，前幾日亞歷鮑德溫受訪時稱至今都還沒辦法平復心情，不願意多談意外，只稱是「兆分之一機率才會發生」，當時他的妻子也擔憂他的創傷後症候群情況會否過於嚴重，不知要多久才能走出陰影。