北美周末票房「沙丘」毫無對手 輕鬆蟬聯冠軍

「沙丘」蟬聯北每周末票房冠軍。(圖：華納兄弟提供)

因缺少強有力的挑戰者，最新一期北美周末票房排行榜前三名與上一期相比並無變化，華納兄弟的科幻大片「沙丘」（Dune）輕鬆蟬聯北美周末票房冠軍。

北美票房統計網站boxofficemojo.com的數據顯示，製作預算 高達1.65億美元的「沙丘」本周末在北美4125家影院上映，票房為1550萬美元，下跌幅度高達62.1%。上映兩周以來，該片北美票房為6940萬美元，其中，IMAX貢獻了1700萬美元。在北美以外市場，「沙丘」已獲得2.27億美元，其全球累計票房達到2.964億美元。

環球影業推出的恐怖片「月光光新慌慌：萬聖殺」（Halloween Kills）本周票房下跌41.2%，為850萬美元，在排行榜上繼續位列第二。目前，該片北美總票房為8560萬美元，全球票房累計達1.151億美元。

在排行榜上繼續位列第三的是「007：生死交戰」（No Time to Die）。發行第4個周末，米高梅推出的這部電影 票房下跌35.9%，從北美3507家影院獲得780萬美元。目前，製作預算高達2.5億美元的「007：生死交戰」北美總票房達到1.333億美元，全球總票房接近6.058億美元。