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趙婷拍漫威「永恆族」 帶入華人文化

記者陳建嘉／綜合報導
華裔導演趙婷希望透過「永恆族」，讓外界更看重女性英雄，左起為莎瑪海耶克、趙婷、安潔莉娜裘莉以及陳靜。(Getty Images)
華裔導演趙婷希望透過「永恆族」，讓外界更看重女性英雄，左起為莎瑪海耶克、趙婷、安潔莉娜裘莉以及陳靜。(Getty Images)

華人導演趙婷執導漫威大片「永恆族」（Eternals），日前與男星基特哈靈頓（Kit Harington）一同受訪。趙婷透露自己身為華人，她的每一部創作一定都是以影響她最深的華人文化為基底，「即使是拍漫威電影也是一樣，我很榮幸能將華人文化帶入『永恆族』，你能在電影裡看到東方文化、美術還有一些佛家思想」。

趙婷今年甫以「游牧人生」（Nomadland）拿下奧斯卡最佳導演獎，被問拍獨立製片與娛樂大片有何不同？她立刻大笑，「頂多只有檔期的差別，漫威要我在期限內拍完電影，但是小成本電影可以慢慢磨，甚至10年後才上映都行」，由於她後期幾乎是同時製作「游牧人生」、「永恆族」，「雖然完全不同風格，但很高興能與非常棒的兩組工作人員一起合作，他們都充滿才華」。

趙婷在「永恆族」找來許多大明星助陣，包括夯劇「冰與火之歌」（A Song of Ice and Fire）男主角基特哈靈頓，基特在片中並不屬於「永恆族」，是沒有超能力的地球人戴恩惠特曼，但他完全不覺得自己被排擠，「我的角色是大家的開心果，而且片場離我家很近，只有20分鐘的距離，我只要下床，稍微整理一下就能出門拍戲了」，他還幽默補充先前演「冰與火之歌」長達9年，故事幾乎都是以自己為核心，「雖然這次戲分比較少，但有機會能參與這麼棒的電影，就夠了」。

其實，趙婷承認自己是「冰與火之歌」的大粉絲，能同時邀來片中兩位要角基特哈靈頓、理察麥登（Richard Madden），可以說是夢想成真，不過這次基特戲分少，她也在旁取笑這位好友，「但還是很感謝你願意演出」，逗得他哈哈大笑。基特則大讚趙婷雖是藝術片導演出身，但很會拍動作戲，「有一場永恆族與變異族的大戰，拍得非常緊湊且刺激」。

基特哈靈頓曾因主演「冰與火之歌」大紅。(歐新社)
基特哈靈頓曾因主演「冰與火之歌」大紅。(歐新社)

趙婷 電影 華人

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