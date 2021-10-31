「巴斯光年」換人配音 爆陰謀論

「巴斯光年」講的是真實太空人的故事，並非玩具版的遭遇。（取材自IMDb）

皮克斯（Pixar）明年將推出的動畫電影 「巴斯光年」（Lightyear）首支預告片才公開，已經引起一堆爭議，最大焦點就在之前為「玩具總動員」（Toy Story）系列中「巴斯光年玩偶」（Buzz Lightyear）獻聲的資深喜劇男星提姆艾倫（Tim Allen）並沒有在這片中成為配音主角，而是改由曾在一堆漫威英雄大片中扮演「美國隊長」（Captain America）史蒂夫羅傑斯（Steve Rogers）的克里斯伊凡（Chris Evans）來聲音演出男主角，讓很多老影迷不開心，甚至還有「陰謀論」。

早在克里斯伊凡在個人社群網站上宣布自己要為「巴斯光年」獻聲有如美夢成真時，就已有不少網友開罵，他只好轉貼新聞連結，表明自己要聲音演出的是巴斯光年這個太空人 的真人版本，而提姆艾倫在「玩具總動員」系列裡聲音演出的是巴斯光年玩偶，玩偶是根據真人太空人所打造，卻並不是真人本尊，就像一堆電影著名的角色日後都可能推出相關玩具產品，可是那些玩具並不是真人一樣的道理，這一次「巴斯光年」這部動畫要講的是巴斯光年真人的故事，而非「玩具總動員」裡巴斯光年玩具的遭遇，希望外界能夠明白。

卸下「美國隊長」重任的克里斯伊凡為動畫片「巴斯光年」主角配音，引起一堆風波。（取材自IMDb）

無奈還是有不少人看到黑影就開槍，在首支預告推出後爭議仍不減，甚至有人推論，提姆艾倫是好萊塢少數公開為川普 發聲、表明自己是對方支持者的代表，而川普在演藝圈幾乎大多數人視之為仇敵，使得他們看待「不是自己人」的提姆艾倫也無心力挺。迪士尼旗下的ABC電視網幾年前就砍掉過提姆主演的喜劇影集，那時收視並不差，現在又把他擠出「巴斯光年」，擺明了在排除異己。對此，當事人至今都沒有任何回應。