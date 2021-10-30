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真空拍廣告？「漂亮寶貝」被誤會40年

記者蘇詠智／綜合報導
布魯克雪德絲少女時代拍牛仔褲廣告，因台詞引發強大爭議。（取材自YouTube）
布魯克雪德絲少女時代拍牛仔褲廣告，因台詞引發強大爭議。（取材自YouTube）

1980年代曾紅極一時的「漂亮寶貝」布魯克雪德絲（Brooke Shields），雖有清純的美貌和氣質，卻常拍一些煽情的影片，引起衛道人士的批評，造成強大爭議。她15歲時拍的一支牛仔褲廣告，因為一句台詞，讓他飽受抨擊。

廣告台詞寫道，「我和我的卡文克萊之間有什麼阻隔嗎？啥都沒有！」被外界引申為她沒穿內褲就直接穿上牛仔褲，美國不少地區電視台禁播這支其實並無任何裸露鏡頭的廣告，也因此讓它成為美國最經典的電視廣告之一。

事隔41年，布魯克再回顧這段往事，坦言：「我太天真了，沒有多想，隨後的抨擊讓我很受打擊。」

布魯克雪德絲現在已是兩個女兒的媽，她表示當初完全沒想到這句台詞有啥「不穿內褲」的暗示，更沒有將之與「性」聯想在一起，她解釋：「就算他們（廠商）有刻意想造成任何的雙關聯想，他們從來沒這麼告訴我，我完全不會因為這句話感到驚慌。」

布魯克抱怨大家當時以為她已經在娛樂圈打滾了好多年，絕對比實際年齡15歲還要精明很多，其實她那時還是處女，在公眾眼前就永遠是這樣的形象，因此讓她的一切舉動都讓外界莫名的感到吸引。經過這件事，她才體會到廣告中的某些暗示，遠比她單純的想法要更複雜很多。

年過半百的布魯克雪德絲依舊充滿明星丰采。（取材自Instagram）
年過半百的布魯克雪德絲依舊充滿明星丰采。（取材自Instagram）

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