「水行俠」染疫 曾自嘲上了年紀的超級英雄

「水行俠」傑森摩莫亞傳出染疫。（取材自Instagram）

傑森摩莫亞（Jason Momoa）驚傳確診？根據「太陽報」報導，傑森近期在英國拍攝「水行俠2」（Aquaman and the Lost Kingdom），卻驚傳感染新冠肺炎，一名工作 人員表示，42歲的傑森在驗出確診之後，目前都在自我隔離，「幸運的是，傑森狀況很好，在檢驗陽性之後一直在隔離，但對電影 公司老闆來說很頭疼，他們不得不延遲拍攝行程」。

報導中也指出，「當然每個電影工作人員都很重要，每人都會定期接受檢驗，希望這種事情只會發生一次，他們可以繼續跟傑森一起工作並拍攝電影」，不過華納兄弟影業目前尚未回應。

傑森先前受訪時，提到拍「水行俠2」，他笑稱自己與其他人相比，是上了年紀的超級英雄，「我熱愛我的工作，我真的很興奮，但是年紀也是一個問題」，該片繼續由溫子仁執導，安柏赫德（Amber Heard）、派屈克威爾森（Patrick Wilson）也回歸演出。

據悉，「水行俠2」在拍攝期間，會定期讓劇組人員接受檢測 ，此次傑森摩莫亞便是在例行的檢測中發現得了新冠肺炎，目前僅有他一人確診，劇組正在想辦法調整拍攝日程，盡量不影響到整體進度。「水行俠2」預計於2022年12月上映。